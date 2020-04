Noleggio auto: Amazon punta sul leasing a lungo termine con l’offerta Leasys

L'offerta Leasys su Amazon ora propone un voucher per il noleggio a lungo termine di una Fiat Panda o Fiat 500 Hybrid. Il prezzo? 279 Euro al mese Iva inclusa

Mentre gran parte delle aziende e dei piccoli imprenditori soffre per l’emergenza Coronavirus, Amazon continua a gonfie vele il proprio business di e-commerce online: dai dispositivi elettronici ai libri, dagli articoli per la casa… al noleggio auto. Sì, il colosso americano ora si sta dedicando anche al leasing di vetture: in realtà questa non è una novità, dal momento che nello scorso ottobre 2019 era già stato stato lanciato il servizio Leasys Car Cloud, un abbonamento di mobilità che prevedeva l’iscrizione del cliente attraverso una piattaforma online messa a disposizione della società di noleggio che aveva aderito a questa iniziativa.

Da tale idea, oggi, Amazon riparte con un’offerta simile, la quale si basa su un voucher che dà diritto al noleggio a lungo termine di una vettura completamente Hybrid. Il servizio, in questo caso, si chiama “be free hybrid” e, a fronte del pagamento di una quota iniziale di 99 Euro, mette a disposizione una Fiat Panda o una Fiat 500 Hybrid con formula di leasing a 48 mesi e 60mila km, per un canone mensile Iva inclusa di 279 Euro. L’offerta, tra le altre cose, permette anche di noleggiare, allo stesso costo, una Fiat Panda o 500 in versione benzina come “vettura sostitutiva”, che verrà consegnata a domicilio entro 48 ore dalla richiesta online e che potrà essere utilizzata fintanto che non verrà recapitata la vettura ibrida prescelta.

Come accedere a questo nuovo servizio? Innanzitutto tutti i diretti interessati dovranno accedere al portale di Amazon e acquistare il voucher da 99 Euro, con il quale si verrà poi dirottati sulla piattaforma digitale di Leasys per scegliere la vettura da noleggiare. In questa sede si fisserà anche un appuntamento con un concessionario del gruppo FCA tra quelli disponibili, presso il quale si finalizzerà il contratto di leasing a lungo termine. Nel frattempo, il cliente potrà scegliere la variante “termica” della propria vettura, che verrà recapitata a casa propria in 48 ore mentre aspetta quella definitiva. In puro stile Amazon.