Novità in casa DR: arriva il Suv 5.0

Nel settore dei SUV arriva un’altra concorrente pronta a dare battaglia: stiamo parlando di DR che, i prossimi 21 e 22 marzo, presenterà Suv 5.0, la vevetture che “fa da apripista a un nuovo percorso dell’azienda che si appresta a lanciare sul mercato tre nuovi Suv frutto di un processo evolutivo, stilistico e tecnologico, che ha costantemente caratterizzato i nostri prodotti”, secondo quanto riferito dall’azienda Macchia d’Isernia.

DR Suv 5.0: le caratteristiche

DR Suv 5.0 è un modello dalle dimensioni abbondanti, ma non troppo: con una lunghezza di 435 cm e un passo di 263 cm si ha la giusta proporzione tra comodità e praticità. Esternamente spicca la grande calandra a sbalzo rispetto al cofano e le ampie bocche laterali che, insieme ai cerchi in lega da 18 pollici, dal doppio tubo di scarico e ai fanali posteriori con design tridimensionale, danno a questo modello un look complessivamente sportivo. Osservando gli interni, spicca lo schermo touchscreen da 9 pollici che permette di gestire il sistema di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Mirroring Screen. Il quadro strumenti è presentato in un display Led da 7 pollici personalizzabile. Completano la dotazione, il sistema a pulsante Start/Stop, la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio, il climatizzatore e il tetto apribile. La DR Suv 5.0 monta un motore aspirato a benzina da 1.5 litri, capace di erogare una potenza massima di 116 CV e una coppia massima di 143 Nm a 4.000 giri, che lavora in associazione con una trasmissione è manuale a 5 marce. Il brand molisano ha pensato anche a una versione alimentata a benzina e a GPL.

A disposizione degli occupanti e dell’autista efficienti sistemi di sicurezza passiva e attiva, ma anche sistemo di assistenza alla guida come l’HHC (Hill Holder Control), per ripartenze in salita più agevoli; l’HDC (Hill Decent Control), per affrontare in perfetto controllo strade con un’elevata pendenza in discesa; il processore 4 core ad alte prestazioni Bosch ESP9.3 che consente un consumo di energia inferiore ma un funzionamento più rapido, garantendo la migliore stabilità delle ruote e prestazioni di sterzo accurate, integrando al contempo caratteristiche quali ABS, EBD e TCS per una sicurezza garantita e sistema TPMS che monitora automaticamente la pressione degli pneumatici in tempo reale durante la guida per garantire una maggiore sicurezza ed una più lunga durata.

DR Suv 5.0: prezzi e colori

DR Suv 5.0 è disponibile nei colori rosso, argento, grigio, blu e bianco. Il prezzo della versione full optional è di 18.900 euro per la versione benzina e 19.900 euro per quella benzina/Gpl, ecofriendly, senza ecotassa e blocchi alla circolazione, grazie alla tecnologia bimodale che l’azienda ha sviluppato sin dai suoi esordi.