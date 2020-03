Numerologia: leggere la personalità dal numero di targa

La numerologia è quella scienza che studia i numeri ed il loro significato intrinseco. Ecco come leggere il vostro numero di targa, con leggerezza e senza pretese

I numeri magici esistono tanto in natura (pensiamo alla Sequenza di Fibonacci o al celebre Numero Aureo) quanto in fisica, senza contare le infinite applicazioni “magiche” provenienti dal mondo matematico, dal celebre gioco del 1089 in poi.

Dare un valore simbolico ai numeri, insomma, è superstizione per qualcuno e un lavoro per qualcun altro. Pensate alla Smorfia Napoletana, che dedica una figura specifica ad ogni numero tra l’1 e il 90 con il fine ultimo di giocare i numeri al Lotto: ecco, la numerologia è una sorta di smorfia che possiamo, senza troppe pretese, associare alle nostre auto.

Come? leggendo il numero di targa dopo aver tradotto le lettere in numeri nella giusta maniera!

Ecco come tradurre la propria targa auto:

Per prima cosa dovrete pensare alla vostra targa. Dopodiché passate a tradurre le lettere in numeri nella maniera più semplice possibile.

Ogni lettera dell’alfabeto corrisponderà ad un numero dall’1 al 9, in questo modo:

A1 – B2 – C3 – D4 – E5 – F6 – G7 – H8 – I9 – J1 – K2 – L3 – M4 – N5 – O6 – P7 – Q8 – R9 – S1 – T2 – U3 – V4 – W5 – X6 – Y7 – Z8

Prendiamo ad esempio la targa NG 736 YT, con questo sistema la nostra targa diventerà il seguente codice in numeri: 57 736 72.

A questo punto sommiamo tutti i numeri, quindi 5+7+7+3+6+7+2, che darà come risultato 37. Continuiamo a sommare finché non verrà fuori una singola cifra tra l’1 ed il 9, fatta eccezione per i numeri 11 e 22 che vengono identificati come Numeri Maestri.

In questo caso, 3+7 = 10 e 1+0 =1.

Il numero della nostra targa esempio è l’1.

Come leggere i numeri ottenuti:

Numero 1 – Il primo numero, la genesi. Il numero uno rappresenta la solitudine dei primi, di chi per natura dovrà sobbarcarsi il peso degli altri sulle proprie spalle. Può essere il numero del leader, del condottiero, del vincitore. Ma anche di chi ci ha provato sempre e che non può smettere di tentare ancora. Come un re sul proprio trono, il numero 1 rappresenta molto potere e, di contro, la poca fiducia nel prossimo che lascia trasparire la convinzione (spesso errata) di dover fare tutto da soli.

Numero 2 – Il due, al contrario, simboleggia il lato più umano dell’essere, la saggezza. Due sono gli occhi, le mani, i lati della persona. Chi trova sulla propria strada il numero due è portato ad affrontare problemi e pericoli con una lettura più ampia. Risolve facilmente le insidie perché riesce ad affrontarle con la totalità dei propri mezzi, con cuore e cervello. Il numero due simboleggia anche le personalità che preferiscono lavorare nell’ombra, lontano dai riflettori, spesso determinanti per la riuscita di un’impresa.

Numero 3 – Il numero 3 rappresenta la creatività e l’estro artistico, tuttavia sempre confinato in una sfera di razionalità e attenzione. Architetti, designer, pasticceri, bartender di successo… tutte personalità che hanno saputo mescolare al meglio le proprie doti creative ad una precisione matematica. Il numero 3 è un numero importante, spesso chi vi è legato è una persona aperta agli altri, disponibile alle nuove esperienze e alla ricerca interiore.

Numero 4 – Il quattro è un numero che viene spesso associato a stabilità, grandezza e protezione: quattro sono i venti, quattro le zampe dei grandi mammiferi e quattro le gambe di un tavolo nel focolaio domestico. Chi si trova ad incontrare questo numero è spesso una persona affidabile, protettiva e amorevole. L’immagine del padre di famiglia o della madre premurosa, attenta alla propria casa ed ai figli, è senza dubbio legata a questo numero, grande simbolo di bontà.

Numero 5 – Per chi si rivede nel numero cinque la risposta alla vita è l’amore, passionale o platonico che sia. Spesso viene associato a persone dall’animo dolce e romantico, grandi sognatori con una predilezione per arti come la pittura e la scrittura. Un numero cinque può essere un formidabile confessore o un amico fedele, e riuscirà sempre a trovare dentro di sé la giusta motivazione per affrontare la vita con positività.



Numero 6 – Il numero 6 è proprio dell’atleta, della persona competitiva e spesso attratta dalle sfide. Chi si incontra con il numero sei è qualcuno attento a migliorarsi quotidianamente, a coltivare le proprie passioni e ad alzare sempre l’asticella verso nuovi risultati. Spesso si tratta di persone riservate e attente, in alcuni casi addirittura introverse. Con la giusta fiducia in sé stesso però, un numero sei può essere in grado di compiere grandi imprese.

Numero 7 – Il sette è il numero del viaggiatore o dell’intrattenitore. Personaggi dello spettacolo, esploratori e artisti nel senso più estroso del termine trovano posto in questo numero. Sanno spesso essere l’anima della festa e del gioco, ma sono anche coloro che rischiano maggiormente di perdersi durante il cammino. La passione per tutto ciò che è sconosciuto infatti può portarli a fare le scelte sbagliate: un numero 7, di norma, è qualcuno di impulsivo e poco attento alle regole dettate dalla società.

Numero 8 – Il numero 8 è proprio dello studioso, di chi mette la conoscenza davanti ad ogni altra cosa. Imparare per lui è una risposta, ma anche la domanda. È il numero proprio delle persone sagge, coloro che hanno sviluppato una fede molto profonda o una formidabile ricerca scientifica. Il numero otto è proprio del maestro, dell’insegnante e del mentore, e mette in risalto una natura rilassata e controllata.

Numero 9 – il numero nove è dedicato alle persone felici, gioiose e amanti della bella vita in senso assoluto. Sanno come viziarsi e come volersi bene, e non perdono occasione per ricordare agli altri di fare altrettanto. Per loro la vita è un immenso parco giochi: amano la musica, il buon cibo e fare tardi la sera, preferibilmente in buona compagnia. Di tanto in tanto possono risultare poco autentiche, ma questo è solo perché non vengono comprese da tutti fino in fondo.

I due Numeri Maestri

Numero 11 – il primo dei numeri maestri è dedicato alle persone scaltre e dalla grande intelligenza, che di fronte alle difficoltà della vita sono in grado di atterrare sempre in piedi. Sono solitamente persone di successo, ma va detto che i modi ricercati per ottenerlo non sempre sono leciti. Il numero 11 riesce ad abbattere muri per altri invalicabili, ma non è una persona in cui riporre la propria fiducia.



Numero 22 – il secondo ed ultimo numero maestro è proprio delle persone baciate dalla fortuna. Tra i più rari e preziosi, questo numero si riflette nelle personalità piene di risorse, brillanti e con la risposta giusta ad ogni situazione. Sono anche individui capaci si spingere il prossimo a dare il meglio di sé, che sia in termini lavorativi o personali.