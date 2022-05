Nuova BMW Serie 3 2022: il restyling è ancora più raffinato e tecnologico

Nel mese di luglio sarà commercializzato il restyling 2022 della BMW Serie 3, con tante novità sia per quanto riguarda l'estetica che la dotazione di serie

Tempo di novità per la storica Serie 3 di casa BMW: per il mese di luglio, infatti, la berlina del marchio tedesco arriverà nei concessionari in un Model Year 2022 migliorato sotto molteplici punti di vista, a partire dall’estetica (più sportiva e dinamica) per arrivare alla dotazione di bordo, ancora più votata alla tecnologia grazie all’implementazione di un unico schermo curvo sulla plancia che integra il Digital Cockpit da 12,3” e l’infotainment di ottava generazione da 14,9”. Ma facciamo un passo alla volta…

BMW SERIE 3 2022: COME CAMBIA FUORI…

Iniziamo a raccontarvi la nuova BMW Serie 3 2022 soffermandoci sulle novità puramente estetiche: a un primo impatto la berlina tedesca ora appare ancora più sportiva e affilata grazie a un paraurti anteriore dal disegno più aggressivo con dettagli in nero lucido, alla griglia a doppio rene sviluppata ancora di più in larghezza e a dei gruppi ottici a LED più sottili e affusolati – i quali possono anche essere richiesti con tecnologia adattiva facilmente riconoscibile dalla finitura in blu elettrico.

Meno importanti le novità al retrotreno, dove ora si può notare un diffusore leggermente rivisto nei suoi elementi costitutivi e un impianto di scarico con terminali da 90 o 100 mm di diametro a seconda della motorizzazione presa in considerazione. Sempre riferendoci alla dotazione di serie, la nuova BMW Serie 3 2022 propone i cerchi in lega da 17” come equipaggiamento del pacchetto M Shadowline, il quale può essere affiancato a richiesta da quello M Sport o addirittura dal nuovo M Sport Pro.

Il primo propone la griglia anteriore a nido d’ape, i paraurti specifici e i cerchi in lega da 18” mentre il secondo aggiunge diversi dettagli in nero lucido e le pinze freno di colore rosso, che già si ritrovano sui modelli “M” veri e propri con cerchi da 19” e terminali di scarico a forma di trapezio. Più completa anche la gamma colori, che integra alle oltre 150 tinte già presenti le tonalità Skyscraper Grey, l’M Frozen Grey, il Frozen Pure Grey e il Frozen Tanzanite Blue.

BMW SERIE 3 2022: … E COME CAMBIA DENTRO

Decisamente più radicale il cambiamento all’interno dell’abitacolo: rispetto al precedente modello, la nuova BMW Serie 3 2022 introduce un nuovissimo schermo curvo all-in-one che include sia il quadro strumenti da 12,3” che il display dell’infotainment da 14,9”. Questa soluzione riduce la presenza di tasti fisici e diverse funzionalità sono ora selezionabili scorrendo le schermate dello schermo stesso: tra queste figura il climatizzatore così come il BMW Intelligent Personal Assistant, con il quale si possono impartire diversi comandi vocali e tenere monitorate tutte le funzioni più importanti della vettura.

Tutto nuovo anche il selettore del cambio (rigorosamente automatico Steptronic a otto rapporti), assieme a quello delle modalità di guida e al rotore che permette di utilizzare in modalità “alternativa” l’infotainment con sistema operativo BMW OS 8, ancora più veloce rispetto al passato e integrabile a richiesta con l’head-up display per il parabrezza.

Di serie, invece, la dotazione prevede il BMW Live Cockpit Plus con sistema di navigazione, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il pacchetto ADAS Driving Assistant Professional, che include il cruise control con Stop&Go e Speed Limit Assist, l’avviso anti-collisione frontale con frenata automatica di emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento della corsia e il Parking Assistant con telecamera posteriore.

BMW SERIE 3 2022: GAMMA MOTORI SEMPRE PIU’ AMPIA

Sebbene BMW non abbia voluto dilungarsi troppo nello snocciolare tutti i dettagli, per la Nuova Serie 3 2022 la gamma motori prevede soluzioni sia endotermiche tradizionali che con tecnologia mild-hybrid a 48V e plug-in hybrid “alla spina”, di sostegno al propulsore primario con alimentazione a benzina oppure a gasolio. Si spazia quindi dalla 318i da 156 cavalli e 250 Nm alla più potente M340i xDrive a sei cilindri da 374 CV con trazione integrale, passando per la 318d fino alla top di gamma diesel M340d xDrive da 340 CV e 700 Nm di coppia massima.

Le alternative ibride plug-in, invece, sono essenzialmente tre: la 320e da 204 CV, la 330e da 292 CV e la 330e xDrive con cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale, capace di viaggiare in modalità puramente elettrica per un totale di 52 km (ciclo WLTP). Qualche dettaglio sui prezzi? Il listino ufficiale non è ancora stato ufficializzato, ma sappiamo che in Germania la nuova BMW Serie 3 2022 sarà acquistabile nella variante berlina da circa 43.900 Euro e in quella station-wagon da 45.000 Euro.