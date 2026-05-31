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Nuova Citroën 2CV rinasce elettrica (e low-cost): arriva nel 2028

Il panorama delle auto elettriche da città si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione guidata dall’effetto nostalgia e dalla concretezza industriale. Durante l’Investor Day di Stellantis in Michigan, il CEO di Citroën Xavier Chardon ha tolto il velo al piano strategico FaSTLAne 2030, sganciando la bomba che gli appassionati aspettavano: il ritorno ufficiale della mitica Citroën 2CV.

Non siamo di fronte a una semplice operazione di marketing nostalgico. La nuova “Deudeuche” rinascerà nel 2028 come una citycar nativa elettrica, pronta a scardinare le regole del mercato con un prezzo d’attacco promesso al di sotto dei 15.000 euro.

Il passaporto è italiano: la sinergia strategica con Pomigliano

La notizia che ridisegna gli equilibri della filiera automobilistica europea riguarda da vicino l’Italia. La futura Citroën 2CV elettrica sarà prodotta nello storico stabilimento di Pomigliano d’Arco, confermando la centralità delle fabbriche italiane nel nuovo programma “E-Car” del gruppo Stellantis.

Per abbattere i costi e garantire un listino così competitivo, la vettura condividerà l’architettura tecnica e la linea di montaggio con la prossima generazione della Fiat Pandina. Questa condivisione di piattaforma permetterà a Citroën di posizionare la vettura sotto la soglia psicologica dei listini attuali, offrendo una risposta concreta alla richiesta di mobilità a zero emissioni accessibile a tutti.

Design “Back to the Future”: semplicità contro complessità

Il primo teaser ufficiale mostrato agli investitori evoca immediatamente il mito del 1948, reinterpretato attraverso il linguaggio stilistico della recente concept Citroën ELO.

  • Silhouette inconfondibile: Il profilo arcuato e i fari prominenti strizzano l’occhio alla versione storica.

  • Filosofia minimalista: Niente fronzoli tecnologici inutili o schermi ridondanti. L’obiettivo è l’essenzialità urbana.

“La 2CV originale non è nata per essere un’icona, lo è diventata perché ha dato libertà alle persone” ha dichiarato Xavier Chardon. “La nuova versione farà lo stesso: la sfida della mobilità futura non si vince con la complessità, ma con l’intuito e la semplicità.”

L’offensiva Citroën: sette novità per conquistare l’Europa

Il ritorno della 2CV fa parte di una massiccia offensiva di prodotto. Per raccogliere l’eredità della vecchia C1 a benzina e sfidare apertamente rivali del calibro della Renault 5, il brand francese ha pianificato sette lanci entro il 2030. Cinque modelli già esistenti verranno completamente rinnovati, mentre la 2CV e una nuova supermini inedita avranno il compito di presidiare i segmenti d’accesso.

Quando la vedremo dal vivo?

L’attesa per toccare con mano le forme del prototipo definitivo è brevissima. Citroën ha confermato che la concept car della nuova 2CV sarà svelata al pubblico e alla stampa internazionale durante il Salone dell’Auto di Parigi, in programma a ottobre 2026. Sarà in quella sede che scopriremo se la nuova “due cavalli” del ventunesimo secolo avrà davvero le carte in regola per restituire, come promesso, reale potere d’acquisto agli automobilisti europei.

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