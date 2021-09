Nuova Citroën C3 2022 arriva in formato SUV

La Casa del Double Chevron vuole dare slancio alla sua presenza su alcuni mercati emergenti e per questo motivo ha trasformato la berlina C3 in una "ruote alte" del tutto nuova

Le previsioni dello scorso maggio, alla fine, si sono avverate: nella giornata del 16 settembre, infatti, il marchio Citroën ha presentato ufficialmente la Nuova C3, che da berlina compatta segue la strada della sorella Aircross diventando… un SUV. Primo dei tre modelli in uscita entro il 2024 che faranno parte della famiglia C-Cubed, la nuova realizzazione del Double Chevron verrà commercializzata unicamente sui mercati indiano e sudamericano, al fine di espandere all’interno di essi la presenza della Casa francese.

Con questi presupposti la Nuova Citroën C3 2022 si presenta con uno stile che percorre il sentiero già tracciato con la C4 e la C5X, soprattutto per quanto riguarda l’estetica: all’anteriore, infatti, spiccano i vistosi gruppi ottici a forma di Y, posizionati sopra il grande paraurti nero con fendinebbia ai lati che poi prosegue nella stessa tonalità sui passaruota, sulla parte inferiore delle portiere e sul paraurti posteriore, dove è presente anche un’evidente protezione da off-road per affrontare i fondi più sconnessi.

La volontà di trasformare la C3 berlina in un SUV è quella di incontrare le esigenze di paesi come l’India e il Sud America, dove le vetture devono avere determinate caratteristiche per affrontare le asperità dell’asfalto. Questo modello, in particolare, si distingue per una piattaforma (CMP) lunga 3,98 metri con un passo di 2,54 metri e un’impostazione di guida molto rialzata, che garantisce un’ottima visibilità (c0n cofano inclinato) durante la marcia – aiutata, tra l’altro, da sospensioni con taratura specifica per i fondi irregolari. Anche il comfort è un aspetto molto curato su questo SUV, vista la grande abitabilità promessa da Citroën in abbinamento a un bagagliaio da 315 Litri e numerosi vani portaoggetti a disposizione dei passeggeri.

Rimanendo nell’abitacolo, sulla Nuova Citroën C3 2022 destinata a India e Sudamerica la plancia è dominata centralmente da un sistema infotainment con schermo touchscreen da 10”, provvisto di compatibilità Apple CarPlay e Android Auto (con funzione Mirroscreen), comandi vocali e di un apposito vano per l’alloggiamento dello smartphone. A livello di motori, invece, il marchio francese non si è voluto ancora sbilanciare, promettendo però una gamma di propulsori moderni, efficienti e adatti per i due mercati di destinazione di questo modello.

Il suo debutto sul mercato? La Nuova Citroën C3 2022 in formato SUV sarà prodotta nella fabbrica di Chennai e verrà commercializzata entro la fine del primo semestre dell’anno prossimo, attraverso dei canali di vendita assolutamente inediti (sì, anche online).