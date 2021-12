Nuova Citroën C3 2022 eredita il motore da 130 CV della Fiat Pulse

La versione "a ruote alte" della C3 destinata all'India e al Sud America condividerà con la Pulse di casa Fiat il propulsore turbo da 130 cavalli

Il futuro della Citroën C3 sarà “a ruote alte”… almeno in India e, dal 2022, anche in Brasile e nell’America Latina: per questi mercati la casa del Double Chevron ha voluto modificare drasticamente l’impostazione della sua berlina compatta facendola diventare a tutti gli effetti un SUV, il primo dei tre della famiglia C-Cubed in uscita entro il 2024.

Rispetto alla C3 che tutti noi conosciamo, la Nuova C3 per questi due Paesi avrà un’estetica del tutto nuova con gruppi ottici a forma di Y e specifiche protezioni da fuoristrada, installate sulla ben nota piattaforma CMP di Stellantis che, per l’occasione, condividerà le motorizzazioni con l’altra “brasiliana” rispondente al nome di Fiat Pulse.

Anche in questo caso ci stiamo riferendo a un B-SUV appositamente sviluppato per i mercati emergenti, che tra l’altro ha incontrato un grandissimo favore da parte del pubblico con oltre 7.000 ordini nel giro delle prime 48 ore dall’inizio della commercializzazione. Compatta, esteticamente accattivante e dal prezzo contenuto: la Pulse è già un successo annunciato per il marchio Fiat, anche grazie al suo propulsore 1.0 Litri Turbo 200 Flex a tre cilindri che si può alimentare sia con la classica benzina che a etanolo.

Disponibile nelle due gamme di potenza da 130 e 125 CV con 200 Nm di coppia massima, questo motore sarà montato anche sulla prossima Citroën C3 2022 e potrà essere abbinato, a richiesta, con il cambio automatico CVT a sette rapporti. L’arrivo sul mercato? Previsto nei primi mesi del prossimo anno, che poi darà il via alla produzione della vettura non solo nello stabilimento indiano di Chennai, ma anche in quello di Porto Real vicino a Rio de Janeiro.