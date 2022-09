Nuova Citroën C3 2023: presentata la versione SUV

La Casa del Double Chevron ha presentato la versione specifica della C3 per l'America Latina, disponibile in molteplici configurazioni di motori e allestimenti

Come promesso, negli ultimi giorni di agosto il marchio Citroen ha presentato la nuova versione della C3 destinata al Sudamerica: rispetto al modello che conosciamo in Europa, la variante per l’America Latina abbandona le forme da berlina per abbracciare quelle da crossover compatto, costruito sulla ben conosciuta piattaforma CMP che introduce una carrozzeria molto dinamica e filante lunga complessivamente 3,98 metri.

Nonostante le dimensioni contenute, l’abitacolo della Nuova Citroen C3 2023 destinata al mercato sudamericano offre un ambiente spazioso e accogliente per tutti gli occupanti: grazie al passo di 2.540 mm e la posizione di guida rialzata il comfort di marcia è assicurato e permette di sfruttare senza difficoltà la ricca dotazione di bordo che prevede, tra le altre cose, l’infotainment da 10” Citroen Connect con compatibilità wireless Apple CarPlay e Android Auto. Il bagagliaio, invece, assicura una capacità con tutti i sedili alzati di 367 Litri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Nuova Citroen C3 2023 sarà proposta in diverse alternative tra cui l’1.0 FireFly Flex da 75 cavalli, l’1.2 PureTech da 82 cavalli e il più potente 1.6 VTI a benzina (115 CV) oppure in edizione Flex (120 CV), che potrà anche fregiarsi del cambio automatico a sei marce al posto della tradizionale trasmissione manuale a cinque rapporti. Gli allestimenti? Cinque in totale, compreso quello denominato First Edition con motori 1.0 e 1.6 e una dotazione comprendente il clima automatico, i gruppi ottici a LED, gli alzacristalli elettrici e i dettagli estetici specifici a contrasto sugli elementi della carrozzeria.