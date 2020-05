Nuova gamma Aixam 2020 con incentivi fino a 3.000 euro

La nuova gamma Aixam Emotion si compie di veicoli a motore Diesel ma anche 100% elettrici proposti con incentivi che arrivano fino a 3.000 euro. Una valida alternativa per la mobilità urbana post coronavirus

Ripartire completamente dopo l’emergenza Covid-19 non sarà semplice e si dovranno seguire rigorosamente determinate disposizioni. Bisognerà pensare a come ci si potrà muovere, fino a quando non si avrà la certezza assoluta di evitare ogni possibile contagio. Alcune soluzioni di mobilità, car-sharing, taxi e mezzi pubblici, si presteranno meno a un utilizzo diffuso o per lo meno per come lo concepiamo ora. L’automobile privata, quindi, tornerà a svolgere un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni con tutti i problemi (parcheggio, traffico, inquinamento) annessi. Per questo le minicar, come quelle della gamma Aixam Emotion, potrebbero essere una valida alternativa.

Aixam: tutte le novità per la mobilità urbana

Le minicar possono davvero essere una valida alternativa per la mobilità urbana perché sono compatte, hanno un basso impatto ambientale e possono circolare nelle ZTL. Le ultima novità della gamma Aixam Emotion, importate da Aixam Italia, mettono a disposizione di chi le sceglierà un vasto ventagli di opportunità. Le minicar sono veicoli con omologazione quadriciclo leggero, guidabili già a 14 anni e negli anni anche i livelli di sicurezza si sono alzati notevolmente. Aixam, ad esempio, è l’unico produttore che ricorre all’uso di una struttura d’alluminio estruso di alto spessore; la parte anteriore del telaio include zone di deformazione capaci di ammortizzare l’impatto in caso di urto. Inoltre l’abitacolo agisce come cellula di sicurezza, grazie agli elementi rigidi che lo costituiscono e alla combinazione tra materiali impiegati e tecnologia applicata in fase di assemblaggio. Le dimensioni delle minicar Aixam vanno mediamente da 2,76 metri di lunghezza, al metro e mezzo di larghezza e altezza, misure che consentono di muoversi con facilità nel traffico, con a disposizione un bagagliaio adeguato e spendendo meno, come costi di esercizio e manutenzione, rispetto a un’auto tradizionale.

Sulle vetture dotate di motore bicilindrico diesel da 479 cc a basso consumo ed emissioni, con un litro di gasolio si arriva a percorrere fino a 30 km/l (la velocità massima consentita per legge di 45 km/h). Come tutte le ultime novità automotive, la gamma Aixam è connessa: può essere personalizzata con diversi dispositivi quali tablet con interfaccia intuitiva, Bluetooth e schermo tattile, CD/DVD/USB, telecamera posteriore. La gamma 2020 elettrica comprende la minicar e-City Emotion nelle versioni Pack e Premium, e la più sportiva e-Coupé Emotion, nelle versioni Premium e GTI. Utilizzano batterie al litio LifeP04 da 6,14 kwh garantite 5 anni, per un’autonomia massima di 130 km, come da normativa UE. La ricarica per un pieno di energia è di 3 ore e 30 minuti, con una presa domestica a 220V. Basta invece solo un’ora per recuperare 25 km di autonomia, se ci si deve spostare per un breve tratto. L’intensità della ricarica non supera i 10 ampere per non provocare un eccessivo riscaldamento della batteria. Inoltre la ricarica avviene anche automaticamente, con il recupero di energia durante le fasi di decelerazione o frenata. Con una minicar elettrica di questo tipo, con 1 Euro si riescono a fare 100 km. Le versioni elettriche si riconoscono visivamente, per la presa di ricarica posta sopra il passaruota anteriore, lato passeggero.

Nuova gamma Aixam: i prezzi

I prezzi variano dai 15.599 Euro della e-City Pack Emotion, fino ai 18.999 della e-Coupé GTI Emotion. Possono sembrare alti, ma il valore dell’usato minicar (anche diesel) rimane elevato, con un’ottima tenuta nel tempo e una grande rivendibilità. Inoltre sappiamo che in questo momento le elettriche costano di più dei modelli tradizionali. Oggi però sono previsti fino a 3.000 Euro di incentivi per una e-Aixam elettrica. Infatti fino a fine anno sarà possibile beneficiare dell’Ecobonus statale, esteso con il Decreto Crescita anche ai quadricicli leggeri (categoria L6) e pesanti (categoria L7). Quindi anche i quattro modelli minicar elettrici e-Aixam, possono essere oggetto di un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, per un valore massimo di 3.000 Euro. Il cliente beneficia subito dello sconto praticato dal concessionario. La gamma Emotion a gasolio, parte dagli 11.499 Euro del modello City Pack e include anche i particolari modelli Crossover e Crossline GT Premium. Il primo si propone come miniSUV con una posizione di guida elevata di 50 mm, che permette di vedere meglio la strada e minimizzare le asperità dell’asfalto. Il secondo invece è omologato come quadriciclo pesante a quattro posti ed è guidabile con patente B1 conseguibile a 16 anni: il prezzo è di 15.999 Euro. Il modello sportivo Coupé GTI Emotion costa invece 15.499 Euro. Tutti i prezzi delle vetture sono chiavi in mano, escluse tasse varie e di immatricolazione, con 2 anni di garanzia e assistenza stradale inclusa.