Nuova Hyundai i30 2020: è iniziata la produzione in Europa

Hyundai ha annunciato l'inizio della produzione della Nuova i30, nelle versioni berlina, Fastback e Wagon, presso lo stabilimento europeo Hyundai Motor Manufacturing Czech

La produzione della nuova Hyundai i30 2020 è cominciata: ad annunciarlo è stato direttamente il marchio coreano, attraverso un comunicato stampa ufficiale che afferma l’inizio dei lavori presso lo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech. Disponibile nelle tre versioni berlina, Fastback e Wagon, la nuova i30 rappresenta l’ultima evoluzione delle vetture di segmento C della casa coreana, che arriverà nei concessionari in un look rinnovato, con avanzati sistemi di connettività e sicurezza e con una powertrain elettrificata attraverso il sistema ibrido a 48V.

“Hyundai i30 è sempre stata uno dei nostri modelli di successo in Europa ed è realizzata in Europa per i clienti europei, a partire dal design e dallo sviluppo fino all’assemblaggio finale – ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice-Presidente Marketing e Product di Hyundai Motor Europe – La nuova i30 introduce numerosi miglioramenti che la rendono ancor più allettante per chi sta cercando un’auto elegante, sicura e affidabile“.

Per quanto riguarda l’estetica, il design della nuova i30 cambierà in diversi punti della carrozzeria: la vista frontale, con griglia dal motivo grafico 3D, ha il compito di far risaltare un look a sviluppo orizzontale che sottolinea l’aspetto dinamico dell’intera vettura. I proiettori, con tecnologia LED MFR, ora sono più sottili e lavorano insieme alle nuove luci diurne a V, mentre al posteriore il nuovo design del paraurti, sviluppato per migliorare l’aerodinamica, offre luci a LED combinate a forma di V per un effetto simmetrico tra l’avantreno e il retrotreno.

Passando alle motorizzazioni, la nuova Hyundai i30 sarà disponibile nella versione top di gamma con l’inedito 1,5 Litri T-GDI da 160 cavalli, associato al sistema mild hybrid a 48V e disponibile con il cambio a doppia frizione 7DCT. In alternativa si può optare per quello manuale intelligente a sei rapporti, con due livelli di “coasting” per un minor utilizzo dell’acceleratore e un miglioramento consistente dei consumi. A seguire troviamo il benzina T-GDI 1,0 Litri da 120 cavalli e il diesel 1,6 Litri da 136 cavalli, entrambi abbinati al sistema mild hybrid a 48V, mentre completa gli allestimenti possibili il diesel 1,6 Litri da 115 cavalli, esclusivamente disponibile con il cambio manuale a sei marce.