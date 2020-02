Nuova Hyundai i30: carattere sportivo con un cuore green

Nuova Hyundai i30, che sarà svelata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra, è caratterizzata da un accattivante grazie a un design più sportivo, powertrain più efficienti e i più avanzati sistemi di connettività e sicurezza. Tutte le versioni sono disponibili nell allestimento N Line, ispirato al motorsport

Manca davvero poco all’apertura del Salone di Ginevra e sono molte le case che si stanno preparando per lanciare le loro novità. In attesa del lancio ufficiale in programma alla kermesse svizzera, Hyundai ha rilasciato maggiori dettagli sulla nuova i30, auto che arriva con un nuovo design e avanzati sistemi di connettività e sicurezza, con l’aggiunta di powertrain elettrificati tramite un sistema ibrido a 48V per un’efficienza di marcia ancora maggiore. Novità sono attese anche per l’allestimento N Line, che sarà – per la prima volta – disponibile anche sulla nuova i30 Wagon, a partire dall’estate 2020, in aggiunta alle versioni berlina e Fastback.

Nuova Hyundai i30: le caratteristiche tecniche

Il design della Nuova Hyundai i30 è allo stesso tempo energico ed elegante. La vista frontale, in cui si inserisce la griglia con un motivo grafico 3D, mette in risalto un look a sviluppo orizzontale che ne sottolinea l’aspetto dinamico e rafforza la presenza su strada del modello. I nuovi proiettori più sottili con tecnologia LED MFR, insieme alle nuove luci diurne (DRL) a V, completano il rinnovato e moderno design del frontale. Nella parte posteriore, Nuova i30 5-porte si aggiorna con un nuovo design del paraurti, sviluppato per migliorare le prestazioni aerodinamiche, mentre le luci posteriori a LED combinate creano una forma a V per un effetto simmetrico tra l’anteriore e il posteriore. Belli i nuovi cerchi diamantati in lega da 16 o 17 pollici, che esaltano la vista laterale del modello.

L’allestimento N Line, ispirato al motorsport, è stato sottoposto a un aggiornamento completo del design per i30 berlina e Fastback, e farà il suo debutto anche su nuova i30 Wagon: la versione sportiva sarà così per la prima volta disponibile su tutti e tre i tipi di carrozzeria della famiglia i30. La versione N Line è caratterizzata da un design ancora più audace e sportivo, con una griglia centrale più ampia, nuovi fari e tratti dedicati e caratterizzanti, diffusore più ampio, cerchi da 17 o 18 pollici ridisegnati per aumentare la personalità dell’auto e delle fiancate, esprimendo velocità anche quando l’auto non è in movimento. Inoltre, Nuova i30 N Line – nelle versioni berlina e Fastback e in combinazione con i motori 1.5 T-GDi da 160 CV o 1.6 CRDi da 136 CV – presenta una differente messa a punto di sospensioni e sterzo per un’esperienza di guida ancora più dinamica.

Nuova Hyundai i30: motori e sistemi di sicurezza al top

Nuova Hyundai i30 propone un’ampia gamma di powertrain ibridi, studiata per offrire ai clienti una libertà di scelta ancora maggiore. Il nuovo motore 1,5 litri T-GDI da 160 CV è abbinato a un sistema Mild Hybrid a 48 volt per una migliore efficienza, e disponibile con il cambio a doppia frizione 7DCT o con un cambio manuale intelligente a 6 velocità (iMT). L’iMT scollega il motore dalla trasmissione dopo che il conducente rilascia l’acceleratore: questo consente all’auto di entrare in due possibili livelli di modalità coasting, a seconda delle condizioni. Con il primo livello il motore gira al minimo mentre con il secondo livello il propulsore viene temporaneamente spento per risparmiare ancora più carburante. Anche il motore benzina T-GDI 1,0 litri da 120 CV è ora abbinato al sistema ibrido a 48V, proposto con cambio manuale intelligente a 6 marce o con il cambio a doppia frizione a 7 marce. Il sistema Mild Hybrid sarà di serie anche sul propulsore diesel 1,6 litri da 136 CV, offerto sia con cambio manuale iMT che con cambio automatico 7DCT. La gamma di propulsori comprende anche il motore diesel 1,6 litri da 115 CV, disponibile con un cambio manuale a 6 marce.

Nuova Hyundai i30 ha compiuto un importante step in avanti anche sotto l’aspetto della sicurezza ed è dotata dei più avanzati sistemi attivi e di guida assistita Hyundai SmartSense. Il Lane Following Assist (LFA) regola automaticamente lo sterzo per mantenere la vettura al centro della sua corsia di marcia, il Rear Collision-Assist (RCA) può attivare i freni per evitare collisioni quando l’auto è in retromarcia, e il LVDA (Leading Vehicle Departure Alert), avverte il conducente quando il veicolo che lo precede inizia ad avanzare, ad esempio ai semafori.

Inoltre, il Blind Spot Detection (BSD) è stato potenziato con il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA): il sistema avverte il guidatore della presenza di ostacoli nell’angolo cieco e, in caso di necessità, agisce sul freno motore per evitare la collisione o ridurre i danni da impatto. Al tempo stesso, il sistema di Frenata Automatica è stato migliorato ed è ora in grado di rilevare non solo le auto ma anche pedoni e ciclisti. Come nelle precedenti versioni, sono disponibili il Rilevamento della stanchezza del conducente (DAW), la Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti (HBA), il Riconoscimento dei Limiti di Velocità (ISLW) e il Mantenimento Attivo della Corsia (LKA).