Nuova Mazda 3 Skyactiv-X prova su strada, motori e prezzi

Test drive della nuova Mazda 3 Skyactive X, provata a Sofia in Bulgaria.

Mazda rivoluziona il mondo dei motori endotermici, mettedo a punto con una tecnologia del tutto unica ed innovativa, un propulsore in grado di abbinare i consumi di un motore Diesel con le caratteristiche di un propulsore a benzina. La X sta per l’incrocio delle due tecnologie per ottenere grazie ad un nuovo principio di combustione, i vantaggi di una guida divertente, pulita ed a bassi consumi nonchè emissioni. Abbiamo provato Mazda3 con tecnologia Skyactiv-X in Bulgaria, con un itinerario che si è snodato tra la capitale Sofia e le vicine montagne, consentendoci di testarla in tutte le condizioni: dalla città, alle strade pianeggianti fino al misto veloce.

La casa di Hiroshima non ha lasciato nulla al caso ed ha sviluppato questa nuova tecnologia nella maniera più meticolosa possibile: Mazda 3 Skyactiv X è già omologata Euro 6d a conferma dell’avanguardia tecnologica nipponica. L’inedito motore quattro cilindri benzina da 2.0 litri marchiato Mazda impiega molta più aria, addirittura tre volte quella di un “normale” propulsore termico. Questo perché è in grado di ottimizzare la combustione, a tutto beneficio dell’efficienza e delle emissioni di CO2 e di NOx. Una tecnologia che per quanto rivoluzionaria non rinuncia comunque al filtro antiparticolato: nel ciclo reale i consumi risultano ridotti del 20%, secondo quanto dichiarato da Mazda. Nel ciclo Wltp i dati dichiarati parlano di 18,5 chilometri percorsi con un litro di carburante che rappresentano valori da citycar e non da una vettura spaziosa, comfortevole e sicura come appunto la Mazda3.

Mazda 3 Skyactiv X è disponibile sia con il cambio manuale sia con la trasmissione automatica, segnalando che in versione hatchback vanta anche la trazione integrale. L’i-Stop (il sistema di spegnimento e riaccensione del motore quando l’auto è ferma) è di serie, cosi come il monitoraggio dei punti ciechi, il mantenimento della carreggiata e i sistemi di avviso di cambio corsia. Di serie troviamo anche il regolatore di velocità, l’assistente di velocità intelligente e il riconoscimento dei segnali stradali. Insomma tutti gli ADAS più importanti sono presenti aa conferma che la sicurezza Mazda è decisamente a 5 stelle.

Mazda 3 Skyactive X test drive

Su strada la Mazda 3 Skyactive si dimostra precisa e silenziosa. Il motorino elettrico e la batteria da 24 Volt recuperano energia e sostengono la spinta del motore termico, brioso grazie ai suoi 224 Nm di coppia disponibile a 6.000 giri. L’accelerazione (lo abbiamo notato soprattutto in fase di sorpasso) non è il punto forte di quest’auto, che a regimi bassi manca di un pizzico di grinta volutamente messo in panchina per ottimizzare i consumi e soprattutto il livello delle emissioni. Mazda 3 Skyactive è disponibile sul mercato con prezzi di listino che partono da 26.850 euro per la versione Exceed, disponibile a questa cifra grazie allo sconto promozionale (il prezzo di listino reale sarebbe invece di 29.150 euro). L’entry level è la versione Executive.

Mazda 3 Skyactive X è in concessionaria dal mese di ottobre e vi suggeriamo di provarla per scoprire una tecnologia decisamente interessante oltre ad una delle vetture compatte più interessanti a livello stilistico.