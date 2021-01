Nuova Mercedes Classe B: l’ibrida 250e EQ Power parte da 41.439 Euro

La Casa della Stella a Tre Punte gioca le sue carte sull’ibrido plug-in, proponendo per la Classe B la versione 250e EQ Power in tre allestimenti: Sport, Sport Plus e Premium

Nell’ottica di una progressiva elettrificazione di tutta la sua gamma, il marchio Mercedes-Benz comincia a preparare il terreno proponendo una nuova versione per la sua Classe B: la monovolume compatta più venduta in Italia, con ben 8.870 unità immatricolate nel 2019, è infatti disponibile nella variante 250e EQ Power a tecnologia ibrida plug-in, parsimoniosa nei consumi ma allo stesso tempo convincente nelle prestazioni.

Un risultato raggiunto grazie all’adozione di una powertrain composta da un 1.3 turbo-benzina in abbinata a un un’unità elettrica, che insieme spingono l’output prestazionale fino a 262 cavalli e 450 Nm di coppia massima. I propulsori, inoltre, fanno riferimento a una batteria ad alta capacità da 15,6 kWh che garantisce un’autonomia in “full electric” di ben 77 km, affiancata a consumi davvero ridotti nell’ordine dei 5,9 L / 100 km nel ciclo misto urbano-extraurbano.

La nuova Mercedes Classe B 250e EQ Power, quindi, si dimostra una vettura decisamente interessante, realizzata con un look sportivo e dinamico che, allo stesso tempo, non influenza le sue doti di praticità nell’utilizzo quotidiano, dove la posizione di guida rialzata può fare la differenza soprattutto nelle manovre a bassa velocità.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti, la 250e EQ Power viene proposta in tre allestimenti: Sport, Sport Plus e Premium. L’Executive, la base di partenza da 25.000 Euro per i modelli Mercedes-Benz, è invece riservato alla versione B 160, che mette a disposizione la mascherina frontale a doppia lamella e logo della Stella centrale, i gusci degli specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria, i cerchi da 16’’, il sistema infotainment MBUX con display touchscreen da 6’, il climatizzatore automatico, gli inserti in carbon look per la plancia, la telecamera posteriore e i servizi online Mercedes con tanto di monitoraggio vettura e car sharing privato.

Per un prezzo chiavi in mano di 41.439 Euro, invece, l’allestimento Sport aggiunge alla dotazione precedente la doppia lamella anteriore in argento, diversi inserti decorativi cromati sia all’avantreno che al posteriore, i cerchi in lega leggera da 16’’, il sottoporta in tinta con la carrozzeria, il volante sportivo in pelle e i sedili Comfort anteriori. Salendo allo Sport Plus (da 43.269 Euro), la Casa della Stella offre in più le cromature sulla linea dei finestrini, le mascherine specifiche dei terminali di scarico, i cerchi da 17’’ e i fari a LED High Performance. Al top della gamma, infine, spicca l’allestimento Premium (da 44.697 Euro), che mette a disposizione la mascherina anteriore Matrix a lamella singola, dettagli all’avantreno e al retrotreno AMG compresi i rivestimenti sottoporta, i cerchi in lega leggera da 18’’ e, di nuovo, i fari LED High Performance.