Nuova Renault 4: il restyling moderno debutta al Salone di Parigi

Al Salone dell'Auto di Parigi del 17-23 ottobre il Gruppo Renault ha in serbo diverse novità per gli appassionati: dalla R4 elettrica alla Kangoo E-Tech, senza dimenticare le proposte di Dacia e Alpine

Manca circa un mese al Salone dell’Auto di Parigi, tradizionale kermesse dell’automotive che prenderà vita nella capitale francese durante la settimana del 17-23 ottobre: si tratta di uno degli appuntamenti cardine del settore automobilistico, nel quale avrà un ruolo di primo piano il marchio di casa Renault assieme a Dacia e Alpine con tante novità davvero entusiasmanti per tutti gli appassionati.

La più attesa? Certamente la R4 elettrica, rivisitazione moderna dello storico modello degli anni ’60 che sarà presentata ufficialmente proprio in questa occasione. Al suo fianco sarà esposta anche l’altrettanto chiacchierata Renault 5, in un modello sportivo “fuori dagli schemi” concepito come degna celebrazione dei suoi primi 50 anni dal debutto sul mercato. Sempre per quanto riguarda la Casa della Losanga, poi, troveranno posto la versione passeggeri della Kangoo E-Tech Electric, la Mégane a batterie e la nuovissima Austral, ormai prossima alla sua fase di definitiva commercializzazione.

Presenti all’appello, come già annunciato, anche gli altri due marchi francesi con Dacia pronta a mettere in mostra la sua intera line-up di vetture (Spring, Sandero, Duster e Jogger) rinnovata a livello di immagine grazie al nuovo logo. Alpine, invece, concentrerà le proprie energie sul modello elettrico della A110, affiancata da una non meglio precisata concept car sportiva che dovrebbe rappresentare la direzione da intraprendere nel suo prossimo futuro. Staremo a vedere…