Nuova Seat Ateca 2020 Restyling: nuovo frontale e strumentazione digitale

Introdotta nel 2016, Seat ha venduto ad oggi oltre 300mila esemplari della Ateca, SUV compatto che a breve sarà svelato nella sua versione 2020. Un model year, a detta del marchio spagnolo, completamente rinnovato a partire dalle sue linee, che otterranno un aspetto più “emozionale” sia a livello di carrozzeria che di interni. Oltre a ciò, la nuova Ateca potrà godere di una user experience ancora più connessa, un livello di sicurezza evoluto e un’efficienza sul lato motorizzazioni decisamente incrementata.

Sulla scia della nuova Leon, la prossima versione della Seat Ateca dovrebbe ereditare un nuovo frontale con fari dalla forma più affusolata, mentre nell’abitacolo troverà spazio la nuova piattaforma di infotainment con strumentazione completamente digitale. Tornando ai propulsori, ci aspettiamo che la gamma esordirà con il classico 1.0 Litri turbo a tre cilindri da 116 CV, affiancato dall’1.5 EcoTSI e dal 2.0 TDI Evo a gasolio, due unità che dovrebbero ottenere entrambe la tecnologia mild-hybrid a 48V. Per tutte le informazioni del caso, però, bisognerà pazientare ancora qualche giorno. Nel frattempo, ecco il teaser pubblicato da Seat sul suo account Twitter.

It’s coming. The new SEAT Ateca, redesigned. Fancy discovering more? Come along on June 15th at 10h. Further details at ➡️ https://t.co/VLy4hzoNZD #NewSEATateca pic.twitter.com/kTKcm3gFqx

— SEAT Official (@SEATofficial) June 8, 2020