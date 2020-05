Nuova Shelby Cobra, replica ufficiale di Superperformance

La Shelby Cobra by Superformance riprende fedelmente le linee degli esterni e degli interni, ma aggiunge un tocco di modernità con lo splitter anteriore, il diffusore posteriore saranno efficaci e le luci LED. Quattro le motorizzazioni disponibili, tutte V8

Si scrive Shelby Cobra e si legge mito, ma la bella notizia è che questa icone delle quattro ruote rivive grazie al lavoro di Superformance che ha realizzato una replica della sportiva per eccellenza degli anni Sessanta, ma catapultata ai giorni nostri e il risultato è davvero interessante.

Shelby Cobra by Superformance: le caratteristiche

Ridare vita a un modello iconico come la Shelby Cobra, sapendola attualizzare: un’impresa non dopo quella che hanno voluto realizzare da Superformance, ma il risultato ottenuto dalla factory è davvero interessante. Siamo davanti a un modello che rispetta l’anima della vettura originale, con le sue linee arrotondate molto americane, ma con dettagli tipici dei giorni d’oggi. Rispetto all’auto diventata un mito negli anni Sessanta, la Superformance MKIII-R (questo il suo nome ufficiale) ha dettagli che la rendono ancora più sportiva e aggressiva, come lo splitter anteriore e il diffusore posteriore, mentre più distretto ma non meno moderne sono le luci LED.

Questa Shelby 2020 monta ammortizzatori regolabili con molle di Bilstein all’anteriore e coilover al posteriore, cerchi in lega da 18″ e un impianto frenante composto da quattro dischi autoventilanti con pinze a quattro pistoncini all’anteriore. I motori disponibili (302, 351, 460, 427, vale a dire le cubature in pollici) sono tutti V8 con cilindrate che variano dai 4,9 a 7 litri. Il motore 427 arriva a erogare una potenza massima di 415 CV. Per quanto riguarda gli interni, possiamo apprezzare come siano stati replicati in maniera abbastanza fedele quelli originali, con la leva del cambio inclinata, sedili in pelle dall’aria vintage e indicatori circolari.

Shelby Cobra by Superformance: quanto costa

La Shelby Cobra by Superformance costa, di base, circa 73.000 euro, ma va aggiunto il prezzo del motore scelto e della trasmissione, più tutti gli optional disponibili nell’ampio catalogo.