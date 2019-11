Nuova Volkswagen Passat 2020 prova su strada, versioni e prezzi

Abbiamo provato la nuova Volkswagen Passat 2020: sicura, confortevole e ben realizzata, offre anche varianti Plug In-Hybrid e Diesel biturbo. Prezzi da 35.000€

Volkswagen Passat si rinnova e l’ottava generazione, la MY2020, debutta sul mercato dopo che le serie precedenti hanno fatto registrare numeri da capogiro. Oltre 30 milioni di esemplari venduti, un must sia tra i privati che nel mondo delle flotte, dove VW Passat va per la maggiore. La Passat restyling 2020 cambia sotto praticamente ogni aspetto, dal design ai contenuti, dalla tecnologia ai motori. La nuova Volkswagen Passat è insomma veramente nuova, non si tratta di modifiche di “facciata”. L’abbiamo provata su strada e andiamo pertanto a illustrarvi di seguito tutte le principali novità e le nostre impressioni di guida.

Volkswagen Passat è arrivata sul mercato a settembre in veste rinnovata: in particolare a cambiare sono l’anteriore e la calandra, anche se misure e proporzioni rimangono invariate nonostante le modifiche anche al paraurti posteriore. La lunghezza è di 4,77 metri. Il frontale vanta ora inediti gruppi ottici con tecnologia full LED, che ritroviamo anche nel posteriore della Passat, disponibile nei nuovi colori Lapiz Blue, Bottle Green e Sea Shell Gold. Di serie troviamo cerchi da 17 pollici; come optional possiamo però sceglierli anche da 18 o 19 pollici. La versione GTE è caratterizzata da pinze dei freni di colore blu, mentre la Passat Alltrack è caratterizzata dalle tipiche protezioni della scocca e da un’altezza da terra che risulta maggiorata di circa 35 mm rispetto alle altre versioni.

Rispetto al precedente modello, nuova Passat vanta interni rinnovati. A spiccare osno principalmente gli inediti elementi decorativi e i tessuti, ma anche le finiture dal nuovo colore e i pannelli delle porte ridisegnati ci fanno capire che abbiamo a che fare con una Passat più moderna e accattivante. La strumentazione è tutta nuova, così come il volante multifunzione che troviamo di serie. Il classico orologio tipico delle passate generazione ha lasciato il posto alla scritta “Passat” retroilluminata, con la console centrale che ospita un vano portaoggetti più capiente rispetto al passato. Come optional è disponibile la ricarica wireless per lo smartphone. Il nuovo Digital Cockpit (Active Info Display) può essere gestito attraverso lo schermo da 8 o da 9,2 pollici con strumentazione digitale.

Tante le funzioni inedite di questo nuovo sistema di infotainment: ci sono l’App Connect Wireless, l’Apple CarPlay e l’Online Connectivity Unit (OCU) integrata e comprensiva di scheda SIM. Si naviga dunque con informazioni in tempo reale e relativi servizi We Connect e We Connect Plus. Presenti anche il sistema di comando vocale e lo streaming musicale.

Ampia la gamma motori, molti dei quali sono quelli che già conoscevamo nella versione precedente al restyling. L’unico benzina è il 1.5 TSI ACT da 150 CV, disponibile con cambio manuale o cambio DSG. I Diesel sono due: il 1.6 d 120 CV con cambio DSG e il 2.0 disponibile nelle versioni TDI EVO da 150 CV e 190 CV disponibile anche con trazione integrale 4Motion e il 2.0 Biturbo Diesel da 240 CV, con DSG e 4Motion. La Passat GTE con tecnologia ibrida plug-in è spinta invece dal propulsore 1.4 TSI da 156 CV abbinato ad un’unità elettrica da 115 CV. L’intera gamma VW Passat MY2020 è omologata Euro 6d-Temp.

La GTE ha un’autonomia migliorata del +31% rispetto al modello precedente: nel ciclo WLTP l’autonomia in modalità elettrica è dunque pari a 55 km. Tre le modalità disponibili, contro le 5 del modello precedente: E-Charge, che mantiene la batteria carica o utilizza il motore per mantenerla almeno all’80%, Ibrido, per un utilizzo misto, ed Elettrico, per muoversi esclusivamente a emissioni zero, fino a una velocità massima di 140 km/h. A questo si aggiunge la modalità GTE, che sfrutta entrambi i motori per avere sempre la massima potenza disponibile.

Passat viene proposta con due livelli di allestimento, Business ed Executive, e due versioni, Alltrack e GTE. La personalizzazione R-Line è disponibile per entrambi gli allestimenti. I prezzi di listino della nuova VW Passat 2020 partono dai 35.000 euro della Business 1.5 TSI da 150 CV.

Su strada resta la regina della concretezza

Provata su strada dalla sede veronese di Volkswagen Italia fino alle porte di Rovereto in Trentino, la nuova Passat ci ha confermato le eccellenti doti stradali già rilevate dalle precedenti generazioni, ricordando che la Passat è nata prima della stessa mitica Golf e quindi di esperienza e chilometri ne ha macinati parecchi rafforzando sempre di più il proprio DNA.

In autostrada è un vero salotto confortevole, oltre al fatto che per la presentazione erano disponibili solo Passat in abito lungo poiché nonostante la variante berlina sia disponibile la richiesta in numeri risulta davvero esigua nel nostro paese.

L’abitacolo risulta silenzioso e sempre più sicuro grazie agli ADAS che assicurano relax e prevenzione stradale al punto che, attivando la guida assistita di livello 2, lo stress alla guida diminuisce drasticamente: basta tenere le mani sul volante, mentre a rallentare e tenere le distanze di sicurezza ci pensa l’auto.

Nel misto e sulle provinciali trentine la wagon tedesca sorprende per motricità, temperamento ed il sempre ottimo cambio automatico DSG a sette rapporti, un vero must per la categoria. Fin dalla versione da 150 CV TDI le prestazioni sono più che sufficienti anche se la casa vi propone anche soluzioni decisamente adrenaliniche: pensiamo alla Diesel biturbo, vera furia, o alla GTE ibrida plug-in, che abbinando termico ed elettrico garantisce autonomie elevate e scatti decisamente vivaci.

Da sempre la preferita dagli stradisti, la Passat resta la miglior soluzione qualità/prezzo/valore residuo per chi percorre senza timore svariate migliaia di chilometri all’anno e non vuole problemi di sorta usando la vettura per lavoro e trasferte continue. Di Passat ci si può davvero fidare!