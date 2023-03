Nuovo Ford Explorer elettrico: il SUV americano arriva in Europa come EV

Arriva in Europa l'iconico SUV americano sotto forma di un crossover di medie dimensioni e con propulsione 100% elettrica e con il nome di Ford Explorer EV. È già prenotabile in Italia mentre gli ordini partiranno entro la fine dell'anno.

Ford ha presentato nelle scorse ore il nuovo Ford Explorer completamente elettrico, che combina l’ingegneria tedesca con lo straordinario stile americano. L’Explorer è il primo di una serie di EV innovativi dell’Ovale Blu e apre la strada a una completa reinvenzione del marchio in Europa.

Il nuovo crossover di medie dimensioni propone cinque posti a sedere su due file ed è completamente equipaggiato per portare le famiglie sulle strade avventurose. Progettato e costruito in Germania, l’Explorer EV offre un’eccezionale esperienza digitale a bordo, aiutando conducenti e passeggeri a rimanere connessi e a proprio agio durante gli spostamenti.

Tra le caratteristiche abbiamo l’ampio display touch SYNC Move e un sistema di infotainment completamente connesso con audio su misura per gli interni, integrazione di app wireless e tecnologia avanzata di assistenza alla guida.

La plancia è caratterizzata da un ampio display touch da 15 pollici

Il design avventuroso e lo spazio di stivaggio di circa 470 litri in modalità a cinque posti rendono il nuovo veicolo elettrico di Ford ideale per esplorare la città e andare anche oltre. La console da 17 litri tra guidatore e passeggero anteriore può contenere uno schermo da 15 pollici, combinato con un vano portaoggetti privato e uno spazio disponibile nel bagagliaio accessibile senza mani.

Lo stile esterno futuristico è abbinato a interni ultramoderni con materiali e caratteristiche di prima qualità come sedili sportivi e una sofisticata soundbar. Tutto questo si unisce alla possibilità di ricaricare rapidamente l’auto dal 10% all’80% in soli 25 minuti e all’accesso, entro il prossimo anno, a 500.000 punti di ricarica in tutta Europa.

Il nuovo Ford Explorer è il primo veicolo elettrico della casa americana ad essere costruito su larga scala nel nuovo EV Centre di Ford presente a Colonia, in Germania. Presenta un esterno aerodinamico che cattura lo spirito e lo stile deciso dell’iconico SUV americano per affrontare a testa alta la nuova era elettrica.

Il sistema di infotainment SYNC Move non solo mantiene gli occupanti connessi, ma presenta anche un touchscreen mobile da 15 pollici che può scorrere agevolmente su e giù per adattarsi al guidatore, oltre a nascondere uno spazio di archiviazione privato per gli oggetti di valore.

Uno scomparto per due smartphone di grandi dimensioni integra un caricatore wireless mentre SYNC Move offre compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay. La ricarica può essere semplice e veloce, sia in viaggio che a casa. Non è finita qui poiché il nuovo Ford Explorer EV può aiutare il conducente a trovare i pit stop più convenienti lungo la strada. La ricarica a casa può essere programmata in maniera molto semplice.

Viene proposto con trazione posteriore o integrale e in due allestimenti

Disponibile nelle varianti a trazione posteriore e integrale, il nuovo crossover a zero emissioni offre una serie di caratteristiche per garantire a conducenti e passeggeri di essere riposati e pronti a partire una volta raggiunta la destinazione.

Le caratteristiche standard che aumentano il comfort includono sedili anteriori e volante riscaldati, sedile guidatore con funzione massaggio e climatizzatore. L’accesso all’EV è reso semplice con l’accesso senza chiave standard e il portellone posteriore con apertura senza mani, che consente ai proprietari di accedere al bagagliaio quando hanno le mani occupate tramite un semplice movimento sotto il paraurti posteriore.

I sistemi avanzati di assistenza alla guida includono, per la prima volta su una Ford europea, il cambio di corsia assistito per cambiare corsia in modo fluido e sicuro con la semplice pressione di una leva dell’indicatore e il Clear Exit Assist che fornisce avvisi di ciclisti in avvicinamento prima di aprire le porte.

Disponibile negli allestimenti Standard e Premium, il nuovo Ford Explorer sarà ordinabile entro la fine dell’anno con prezzi a partire da meno di 45.000 euro. Le prenotazioni sono state già aperte sui siti Web ufficiali di Ford in tutta Europa (inclusa l’Italia).