Nuovo GMC Hummer Elettrico 2020: modalità “granchio”

L'Hummer elettrico sarà presto realtà perchè verrà svelato ufficialmente il prossimo 20 ottobre. Una delle sue peculiarità sarà la "Crab Mode", con la quale potrà muoversi agilmente sui terreni da off-road più impervi

La storia dell’Hummer era finita praticamente 10 anni fa, quando la General Motors aveva annunciato la chiusa del marchio americano dopo il fallimento delle trattative con l’azienda cinese Sichuan. All’inizio di quest’anno, però, la GMC ha cominciato a pubblicare alcuni video-teaser, rivelando il ritorno dell’High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle… in versione a zero emissioni, con il nome di GMC Hummer EV.

Il “mostro elettrico” a stelle e strisce avrebbe dovuto essere presentato a maggio, ma l’emergenza Coronavirus ha costretto lo spostamento dell’unveiling ufficiale, che in questi giorni General Motors ha confermato per il mese prossimo, precisamente il 20 ottobre 2020. L’Hummer elettrico, quindi, diventerà presto realtà e potrà essere prenotato in vista della sua produzione, la cui partenza è fissata solamente per l’autunno del 2021.

Sarà un veicolo senza precedenti, la cui scheda tecnica, in realtà, non è ancora stata rivelata. I rumors riportano una potenza di mille cavalli e una coppia superiore ai 15mila Nm, per uno scatto 0-100 coperto in tre secondi o poco più. Se già l’Hummer originale era esagerato, questo lo sarà ancora di più, anche grazie alla presenza di una particolare tecnologia che permetterà di muoversi sui terreni off-road praticamente senza alcun problema.

Si chiama “Crab Mode” e, come si evince dal nome, si riferisce al movimento del granchio, che è capace di muovere le sue zampette simultaneamente e tutte nella stessa direzione, al fine di avanzare oppure di spostarsi con facilità in diagonale. Lo stesso principio sarà applicato sull’Hummer EV attraverso il suo sistema a quattro ruote sterzanti, che implicherà un asse posteriore anch’esso libero di muoversi secondo la direzione impartita da quello anteriore. Il tutto “confezionato su misura per i clienti che amano il fuoristrada“, parola di General Motors. Non ci credete? Date un’occhiata al video-teaser qua sotto!