Nuovo Opel Mokka MY2021: prezzi da 22.200 euro o 289€ al mese

Lo Spazio Parco Milano a Buccinasco, giusto a pochi chilometri dal capoluogo lombardo, ha fatto da perfetto palcoscenico alla Opel Mokka MY2021, caratterizzata da tecnologie innovative, un design accattivante e da nuovi e sempre più efficienti propulsori. Particolarmente interessante la versione elettrica, Opel Mokka-e, primo modello del brand tedesco ad essere completamente elettrico sin dal lancio sul mercato. Opel Mokka-e è spinta da un motore elettrico da 100 kW (136 CV), mentre le versioni a motore termico vantano potenze che vanno da 74 kW/100 CV a 96 kW/130 CV. Il consumo di carburante medio urbano è di 5,9-4,4 l/100 km; l’extraurbano si attesta sui 4,2-3,4 l/100 km e infine il combinato è di 4,8-3,8 l/100 km.

La sua batteria da 50kWh garantisce una buona autonomia che nel ciclo WLTP raggiunge i 324 km che sono più di quanto un lombardo percorre da casa a ufficio anche se abita nella grande area metropolitana. Su colonnine a Corrente Continua in 30 minuti si carica l’80% della batteria mentre in casa con il wallbox (in omaggio per i clienti che ordineranno on line la vettura entro il 31 dicembre) da 7,4 kW in una notte ve la caricate senza problemi con una spesa massima ipotetica (non sarà mai completamente scarica!) di 10 euro per il pieno.

Molteplici tipi di alimentazione caratterizzano dunque la nuova versione di Opel Mokka, polivalente grazie principalmente alla piattaforma multienergetica CMP (Common Modular Platform). Si tratta di un sistema modulare, molto leggero ed efficiente, che offre grandissima flessibilità nella progettazione, sviluppo e realizzazione del veicolo, che può quindi venire offerto al pubblico con le “classiche” motorizzazioni termiche o in alternativa in versione elettrica. “Nuovo Opel Mokka è l’icona di tutto ciò che il marchio rappresenta, oggi e per il futuro”, afferma Michael Lohscheller, CEO di Opel. “Divertente, efficiente e completamente innovativo, Opel Mokka simboleggia esattamente i valori del nostro marchio: entusiasmo, accessibilità, costruito in Germania. I nostri clienti sono liberi di scegliere un Opel Mokka con motore elettrico o con uno dei nostri nuovi motori super efficienti“.

Rispetto alla generazione precedente, nuovo Opel Mokka pesa ben 120 kg in meno e guadagna invece una rigidità torsionale aumentata addirittura del 30%. I vantaggi sono evidenti e sotto gli occhi di tutti: Mokka 2021 è più divertente e agile da guidare e al tempo stesso consuma molta meno energia.

Nuovo Opel Mokka-e

Come accennato in precedenza, il motore elettrico di Mokka-e eroga 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia massima, immediatamente disponibili. Lo sprint da 0 a 100 km/h avviene in 9,1 secondi, quello da 0 a 50 km/h in 3,7 secondi. Le modalità di guida a disposizione del conducente sono tre: Normale, Eco e Sport, a seconda che si sia alla ricerca di maggiore grinta o di un comfort massimo. Opel Mokka-e ha un’autonomia puramente elettrica fino a 324 chilometri secondo il ciclo WLTP. La velocità massima limitata è di 150 km/h per preservare l’energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh e massimizzare l’autonomia.

Quando si vuole ricaricare Opel Mokka-e, bastano solo 30 minuti in una stazione di ricarica rapida per riportare la batteria all’80%. Comunque, nuovo Opel Mokka-e è dotato di tutte le possibili opzioni di ricarica, dalla monofase alla trifase a 11 kW. La garanzia per la batteria è di ben 8 anni /160.000 km. Il “caricatore universale” con adattatori specifici consente la ricarica presso quasi tutte le prese dei diversi paesi e le stazioni di ricarica pubbliche.

Opel Mokka 2021 e i motori termici

I motori benzina e Diesel sono versatili, efficienti e parchi nei consumi. Si parte con il 1.2 Turbo da 74 kW (100 CV), entry level abbinato a un cambio manuale a sei marce (consumo di carburante preliminare NEDC combinato 4,6 l/100 km, 104 g/km CO 2 ). Salendo di “livello” troviamo il 1.2 Turbo da 96 kW (130 CV), che nonostante sia potente garantisce consumi ridotti grazie a un innovativo motore interamente in alluminio e al cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti. Nuovo Opel Mokka da 96 kW (130 CV) e cambio manuale raggiunge una velocità massima di 202 km/h5, con un’accelerazione da zero a 100 km/h in 9,2 secondi. Altrettanto impressionante è il 1.2 Turbo da 74 kW (100 CV). Con una velocità massima di 182 km/h, accelera da zero a 100 km/h in circa 11 secondi.

Ai due propulsori a benzina si aggiunge il Diesel 1.5 litri con cambio manuale a 6 marce, da 81 kW (110 CV) e coppia massima di 250 Nm (consumo carburante preliminare NEDC: combinato 3,8 l/100 km, 100 g/km CO 2 ). Nuova Mokka è prodotta a Poissy ed è disponibile negli allestimenti Edition, Elegance, GS Line e Ultimate, con prezzi a partire da 22.200 euro (inclusa rottamazione ed incentivi Opel)

Opl Mokka arriva in Concessionaria il prossimo febbraio e chi prenota on line la nuova Mokka di qualsiasi alimentazione (benzina, Diesel o elettrica) potrà averla con un anticipo di 3.500 euro e rate da 289 euro. Per le elttriche in omaggio anche il wallbox da 7,4 firmato EnelX.

Non ci resta che provarla ma sicuramente Opel Mokka a livello estetico e tecnico si preannuncia come uno dei crossover più interessanti e sul versante elettrico il suo più insidioso rivale monta la sua stessa piattaforma e si chiama Peugeot 2008!