Nuovo Presidente della Repubblica: fumata bianca per l’auto

Uno dei tre esemplari in dotazione allo Stato è stata avvistata nei pressi del Quirinale per un giro di prova in attesa di sapere chi ospiterà nelle prossime occasioni ufficiali

Chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica? Dai palazzi della politica filtrano tanti, troppi, nomi e il panorama appare più che mai nebuloso. Di certezze, in questo quadro, ce ne sono poche, ma una esiste: la Lancia Flaminia decappottabile blu scuro del massimo rappresentante dello Stato è già pronta ad accoglierla.

Lancia Flaminia: una vettura presidenziale

Mentre le varie forze politiche si incontrano e si scontrano nel determinare chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, l’auto sulla quale si sposterà per le uscite ufficiali è già pronta. Nelle scorse ore, infatti, la Lancia Flaminia decappottabile blu scuro è stata avvistata a Roma, nelle vicinanze del Quirinale, per togliere un po’ di ruggine e e verificare che tutto funzioni alla perfezione. La Flaminia è l’auto utilizzata nei cortei di Stato e compare solo in rare occasioni ufficiali come, appunto, l’insediamento del Presidente della Repubblica e le visite di Stato, piuttosto che celebrazioni quali la parata del 2 giugno e l’omaggio all’altare della Patria. Questo modello, però, non è un unicum.

Nei garage del Quirinale ce ne sono ben tre esemplari identici, con la tipica colorazione di stato, sedili in pelle Connolly nera (la caratteristica è avere cinque posti posteriori per ospitare complessivamente sette persone), interfono e cappotta elettrica (primo caso in Italia come anche per quanto riguarda il cambio sincronizzato), alza cristalli elettrici e una ha il tetto trasparente per i casi di pioggia. Una caratteristica è davvero particolare: il sedile del conducente è fisso e venne posizionato in base all’altezza del primo autista che arrivava appena a 165 cm, una misura decisamente sotto la media rispetto a oggi.

La Lancia Flaminia è stata eletta “auto di Stato” nel marzo 1960 e all’epoca ne furono commissionate cinque alla carrozzeria Pininfarina. Di queste, tre sono stat destinate al Presidente della Repubblica, una fu donata alla regina d’Inghilterra nel 1962 e un’altra venne regalata da Ciampi al Museo dell’Automobile di Torino. Le prime tre, denominate 335 per la lunghezza specifica del passo (3,35 m contro i 2,87 della berlina, di cui adotta lo stesso motore a benzina da 2.5 litri), sono state battezzate “Belfiore”, “Belsito”, “Belvedere”, come alcuni cavalli delle scuderie del Quirinale.