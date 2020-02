Oggi puoi comprare un’auto da Formula 1: ecco quanto costa

I cinque esemplari realizzati da Tour de Force hanno subito le necessarie modifiche per essere usate (teoricamente) anche su strada. Il prezzo non è per tutti: oltre due milioni di euro

Alzi la mano chi pensa di poter guidare senza fare danni una vettura di Formula 1? Ok, ora la alzi chi sogna semplicemente di averne una in garage? Se vi dicessimo che oggi potreste coronare il vostro (costoso) sogno? Andate aventi con l’articolo e scoprite come fare.

Tour de Force mette sul mercato cinque F1

Avere una vettura da Formula 1 tutta per noi sarà possibile grazie a Tour de Force, azienda inglese specializzata in corse automobilistiche, che ha deciso di mettere in vendita cinque F1 adattate per l’uso (a dirle il vero tutto teorico) su strada. I tecnici di Tour de Force hanno lavorato alacremente per cercare di risolvere tutti quei fattori che rendono una F1 molto, ma molto complicata da guidare per quasi ciascuno di noi, a partire dall’abitacolo e dalle dimensioni de volante, senza tralasciare, ovviamente, il motore che nelle auto in vendita non sarà un del V8 da 2,4 litri, ma uno più piccolo da 600 cavalli di potenza.

Il cambio sarà un sequenziale a sei marce. Anche i freni sono stati opportunamente rivisti per garantite maggiore gestione dell’arresto al conducente. Se pensate di poter gestire una vettura di questo tipo, pur senza avere mai percorso un metro in pista, potete farvi avanti. Ah, per ognuna delle cinque F1 firmate Tour de Force dovete staccare un’assegno da oltre due milioni di euro.