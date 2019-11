Olanda: velocità più basse per ridurre le emissioni di ossidi di azoto

Troppi ossidi di azoto e così il governo olandese ha abbassato i limiti di velocità in autostrada. Il provvedimento sarà attivo dalle 6 del mattino alle 19

È proprio il caso di dire “paese che vai, misura antinquinamento che trovi”. Non capita solo a noi di dover fare i conti con i problemi legati alle emissioni delle vetture, specialmente nei periodi di scarse piogge. Succede anche in Olanda e a quelle latitudini il governo ha optato per una soluzione davvero orinale, ridurre la velocità in autostrada.

In Olanda si va più piano per inquinare meno

Il rispetto dei limiti di ossidi di azoto (NOx) fissati dall’Unione Europea sta diventando un grosso problema in Olanda e così il governo, guidato da Mark Rutte, ha presentato un piano che prevede, tra le altre cose, la riduzione del limite di velocità massima sulle autostrade a 100 km/h per evitare un’eccessiva produzione di agenti inquinanti. Il limite resterà in vigore dalle 6 del mattino e alle 19, mentre di notte si continuerà a viaggiare fino a 130 km/h. Una decisione insolita presa da Rutte e dal suo partito (VVD, vale a dire la destra olandese) visto che nel 2012 avevano sostenuto l’innalzamento del limite a 130 all’ora ed era stato chiamato per questa ragione il “partito vroom vroom”.