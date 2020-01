OnePlus Concept One: lo smartphone McLaren con le fotocamere invisibili

OnePlus Concept One, smartphone realizzato in collaborazione con McLaren, ha un hardtop a scomparsa retrattile realizzato con vetro rigido e vetro elettrocromico

Il CES 2020 in corso di svolgimento a Las Vegas, è stata la sede prescelta per la presentazione di OnePlus Concept One, lo smartphone rivoluzionario grazie alle sue fotocamere… invisibili!

OnePlus Concept One: la fotocamera c’è ma non si vede

Il settore degli smartphone vive un periodo di eccezionale sviluppo e la corsa al modello più particolare e performante sembra non conoscere fine. C’è chi ha puntato su schermi senza bordi, chi su soluzioni pieghevoli e chi su fotocamere invisibili. Sì, avete letto bene. OnePlus, marchio che in passato non si è fatto problemi ad azzardare anche oltre il dovuto, ha presentato al CES 2020 di Las Vegas, OnePlus Concept One, uno smartphone davvero speciale, frutto della collaborazione con McLaren (che non a caso si ispira alla McLaren Spider 720S).

Il device ha un hardtop a scomparsa retrattile realizzato con vetro rigido e vetro elettrocromico. OnePlus ha utilizzato particelle organiche per creare cambiamenti cromatici nel vetro che copre le lenti della fotocamera per creare l’effetto invisibile. Il vetro stesso può passare dal nero opaco al trasparente entro 0,7 secondi e può essere utilizzato come filtro polarizzatore incorporato per la fotocamera. inoltre, OnePlus ha anche deciso di adottare materiali per lo meno alternativi per la produzione di questo prodotto come bambù, legno, Kevlar, a Alcantara.