Opel Grandland 2021: il crossover arriva in Italia da 29.350 Euro

Il restyling della Grandland debutta sul nostro mercato con prezzi da 29.350 Euro per il benzina, da 33.850 Euro per il diesel e da 44.300 Euro per la variante ibrida plug-in

E’ bastato solo un mese di attesa per scoprire, finalmente, il listino completo dedicato all’Italia della nuova Opel Grandland 2021: il restyling del crossover tedesco debutta nel nostro Paese dove è già ordinabile da questi giorni nelle tre alimentazioni disponibili, vale a dire benzina, diesel e ibrida plug-in, e nei quattro allestimenti che rispondono al nome di Grandland (quello di base), GS Line, Business Elegance e Ultimate.

Tra le caratteristiche più importanti di questo modello spicca innanzitutto la nuova veste estetica di derivazione Mokka, che ha ottenuto l’Opel Vizor all’anteriore con calandra in nero lucido e gruppi ottici Intellilux LED con tecnologia Pixel Light. Nell’abitacolo, invece, ciò che cattura l’attenzione è sicuramente il “Pure Panel” che combina in un unico pannello il quadro strumenti digitale e il display del sistema infotainment con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

A livello di dotazione l’Opel Grandland 2021 si propone al pubblico con una versione d’ingresso che mette a disposizione i cerchi in lega da 17”, i gruppi ottici Intellilux LED, i particolari esterni in nero, il climatizzatore bi-zona, il sistema multimediale Intelli-link con schermo da 7” e un pacchetto base di ADAS che comprende, tra gli altri, il cruise control con regolazione della velocità. L’allestimento subito superiore, il GS Line, aggiunge invece i cerchi da 18 pollici, gli specchietti ripiegabili elettricamente, i vetri privacy, il tettuccio nero con barre porta-tutto, i sedili sportivi (quello del pilota certificato AGR), lo schermo dell’infotainment da 10” con navigatore, la retrocamera e i sensori di parcheggio.

Salendo di un gradino troviamo la Business Elegance che si distingue per i gruppi ottici anteriori Matrix LED, i particolari cromati per la carrozzeria con paraurti in tinta, la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e, tra gli ADAS, il Blind Spot Alert e l’assistenza al parcheggio. L’allestimento Ultimate, infine, introduce il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, il Lane Positioning Assist, le quattro telecamere con angolo sulla vettura di 360°, i servizi Opel Connect, i sedili certificati AGR riscaldabili in Alcantara e il portellone posteriore ad apertura elettrica.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Opel Grandland 2021 debutterà sul mercato con una variante a benzina, l’1.2 Litri da 130 cavalli, una a gasolio, l’1.5 sempre da 130 CV, e due versioni ibride plug-in differenziate per la trazione anteriore (1.6 turbo da 224 cavalli) oppure per quella integrale (stessa powertrain ma dalla potenza massima di 300 CV). con batterie da 13,2 kWh per un’autonomia massima fino a 65 km in modalità Full Electric. Il listino prezzi completo? Fate riferimento al nostro schemino riassuntivo qua sotto:

OPEL GRANDLAND 2021

1.2 benzina 130 CV Grandland – 29.350 Euro GS Line – 31.350 Euro Business Elegance – 32.850 Euro Ultimate – 34.350 Euro



1.2 benzina 130 CV con cambio automatico Grandland – 31.350 Euro GS Line – 33.350 Euro Business Elegance – 34.850 Euro Ultimate – 36.350 Euro



1.5 diesel 130 CV Grandland – 33.850 Euro GS Line – 35.850 Euro Business Elegance – 37.350 Euro Ultimate – 38.850 Euro



1.6 Hybrid 224 CV GS Line – 44.300 Euro Business Elegance – 45.800 Euro Ultimate – 47.300 Euro