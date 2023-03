Opel Grandland GSe: il SUV si elettrifica e diventa più sportivo

Il nuovo Grandland in versione GSe è disponibile con motore da 221 kW (300 CV) ad un prezzo lancio di 55.000 Euro

Il ritorno del marchio GSe (ora acronimo di Grand Sport electric) nell’universo Opel ha colpito nel segno una delle vetture più apprezzate dagli appassionati della Casa tedesca: stiamo parlando della Grandland, SUV ibrido che è stato letteralmente “trasformato” in modo da combinare le caratteristiche della guida sportiva (resa possibile anche dalla presenza della trazione integrale con sistemi attivi di assistenza di Livello 2) con la flessibilità e l’inconfondibile eleganza della serie GSe.

Dal punto di vista della meccanica, la nuova Opel Grandland GSe si caratterizza per una powertrain plug-in hybrid con motore a benzina 1.6 turbocompresso da 147 kW/200 CV e due motori elettrici, uno per asse: quello anteriore da 81,2 kW/110 CV, quello posteriore da 83 kW/113 CV, per una potenza totale di sistema fino a 221 kW/300 CV (consumo di carburante ponderato nel ciclo misto WLTP1 : 1,2 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 28-27 g/km; entrambi i dati combinati e ponderati) e una straordinaria coppia massima di 520 Nm. Questa motorizzazione è predisposta quindi con la trazione integrale elettrica intelligente, che assicura uno scatto 0-100 in soli 6,1 secondi e una velocità massima di 235 km/h, e con una batteria da 14,2 kWh, con la quale si percorrere in modalità elettrica fino a 63 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Completamente rivista anche la componente delle sospensioni: in questo senso la nuova Opel Grandland GSe utilizza una taratura specifica con montanti McPherson all’anteriore e sospensione multi-link al posteriore abbinati agli ammortizzatori e molle più rigidi dotati della tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), , che permette di avere diverse caratteristiche di ammortizzazione per maneggevolezza e comfort. Il risultato è una Opel Grandland GSe che risponde in maniera ancora più immediata e prevedibile a qualsiasi comando, conservando la tipica stabilità Opel in frenata, in curva e in autostrada.

Parlando di design, invece, la nuova Opel Grandland GSe enfatizza la filosofia “bold and pure” con l’Opel Vizor anteriore e gli stilemi tipici del marchio GSe, tra cui spiccano i cerchi in lega da 19 pollici “Monza”, l’originale diffusore posteriore e l’emblema GSe sul portellone posteriore. Nell’abitacolo, inoltre, trovano posto i sedili anteriori sportivi con certificazione AGR e rivestimento in Alcantara e l’ampio pacchetto di aiuti per la guida autonoma di Livello 2 che comprende allerta incidente e frenata attiva di emergenza, rilevamento pedoni con allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata e rilevamento stanchezza, sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, allerta angolo cieco laterale e regolazione automatica della velocità con funzione di Start&Stop e il pacchetto ParkPilot con assistenza al parcheggio anteriore e posteriore.

Completano l’opera il sistema Multimedia Navi Pro compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori da 10 pollici e il driver information display da 12 pollici, che offrono la massima connettività fornendo preziose informazioni sulla vettura e sulla situazione del traffico circostante attraverso i vari servizi offerti dalla suite OpelConnect. La nuova Opel Grandland GSe è già disponibile nei concessionari italiani al prezzo lancio di 55.000 Euro.