Opel Manta: la nuova generazione (elettrica) arriva nel 2025

L'AD della Casa del Fulmine, Uwe Hochgeschurtz, ha confermato il ritorno della storica Opel Manta: sarà elettrica con autonomia tra i 500 e gli 800 km

Dopo le anticipazioni dello scorso mese di maggio, ora è arrivata la conferma ufficiale che tutti stavano aspettando: la nuova Opel Manta passerà allo “step” successivo – in seguito al GSe ElektroMOD Concept – e diventerà un modello di serie nel 2025. Parola di Uwe Hochgeschurtz, amministratore delegato del marchio tedesco: “La futura Opel Manta-e sarà un’auto a contenuto emozionale, sinonimo di puro piacere di guida: sapremo reinterpretarla come vettura dal grande fascino, sorprendentemente spaziosa e dall’accelerazione elettrica eccezionale“.

Qualche anticipazione sulle sue caratteristiche? L’Opel Manta-e di nuova generazione prenderà innanzitutto spunto dalla Manta GSe ElektroMOD per quanto riguarda l’estetica ispirata al mondo crossover, mentre a livello di meccanica la scelta ricadrà sulla piattaforma STLA Medium che offrirà, quindi, una powertrain completamente elettrica. In questo modo la sua autonomia oscillerà tra i 500 e gli 800 km con un “pieno” di energia, ripristinabile in corrente continua con un flusso di circa 32 km al minuto una volta connessa alle colonnine pubbliche. Per tutti gli altri dettagli… non resta che attendere e portare pazienza.