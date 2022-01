Opel Rocks-e 09: ecco la livrea coi colori del Borussia Dortmund

Il primo Sustainable Urban Mobilityv può essere guidato a partire da 15 anni. In Germania, la versione dedicata al Borussia Dortmund, è in vendita al prezzo di 9.009 euro

Elettrica e sbarazzina: sono questi i tratti distintivi della Opel Rocks-e 09, il primo Sustainable Urban Mobility (o se preferite SUM) della casa tedesca che arriva anche in una versione limitata realizzata in collaborazione con la squadra tedesca di calcio del Borussia Dortmund.

Opel Rocks-e 09: il SUM dedicato ai più giovani

I gialloneri e Opel sono partner da tempo e non poteva mancare un’iniziativa congiunta dedicata alla mobilità urbana sostenibile. In quest’ottica si inserisce al realizzazione della Opel Rocks-e 09. Grazie a questo veicolo, la Casa del Blitz permette anche ai giovani tifosi del Borussia di essere indipendente fin da subito e a emissioni zero. Infatti, è possibile guidare questa vettura già a partire da 15 anni di età con la patente AM1, che permette di guidare quadricicli leggeri a motore con una potenza massima non superiore a 6 kW, non più di due posti e una velocità massima non superiore a 45 km/h.

In questo modo in futuro anche i giovani tifosi gialloneri potranno spostarsi in modo totalmente cool e 100 per cento elettrico con i colori sociali della squadra del cuore. Se questo veicolo elettrico urbano lungo solo 2,41 metri è già di per sé oggetto di ammirazione, la limited edition Rockse 09, realizzata in sole 1.909 unità, attirerà sicuramente tutti gli sguardi su di sé, grazie alle decorazioni giallonere della carrozzeria e dell’abitacolo.

“La nuova Opel Rocks-e 09 è un vero e proprio ‘oggetto del desiderio’ per tutti i giovani tifosi del BVB che intendono spostarsi su quattro ruote a zero emissioni. Si tratta di un veicolo elettrico urbano diverso da ogni altro. E dimostra che cosa caratterizza la pluriennale collaborazione tra Opel e il Borussia Dortmund, due partner che intendono creare sempre qualcosa di straordinario, sorprendendo continuamente i propri fan“, ha dichiarato Albrecht Schafer, Direttore Marketing di Opel Germania. La vettura è proposta in Germania al prezzo di 9.009 euro.