Orari MotoGP, Brno 2019: diretta Sky e differita TV8 in TV

La MotoGP 2019 arriva a Brno per la seconda metà della stagione: ecco gli orari per vedere prove libere, qualifiche e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3

La MotoGP torna in pista dopo la pausa estiva per Brno 2019, Gran Premio della Repubblica Ceca. La prima parte della stagione ha visto il domino di Marc Marquez su tutti; lo spagnolo riparte con una solida presa sul titolo. Ducati rincorre con entrambi i piloti, lontani in classifica ma piuttosto competitivi. Se le prime posizioni sembrano ormai consolidate, al netto di qualche sprazzo dei piloti Suzuki, per Yamaha il GP di Brno sarà un appuntamento cruciale: i giapponesi hanno promesso una moto nuova a Valentino Rossi – si tratta comunque di un prototipo per il 2020- e Maverick Vinales è chiamato a confermare la competitività messa in mostra nelle ultime gare.

Il circuito di Brno, tra i più belli e storici del motomondiale, si adatta particolarmente bene alla Ducati per via dei lunghi rettilinei e dei furgoni veloci, ma anche Yamaha sulla carta ha ottime qualità grazie al la grande percorrenza di curva. Nel 2019 però abbiamo visto una Honda vicinissima a Ducati in termini di potenzapura. La battaglia, quindi, sarà serrata. Ecco gli orari per seguire tutto il meglio della MotoGP 2019 a Brno, per il GP della Repubblica Ceca che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e in differita su TV8, emittente in chiaro di Sky.

MotoGP 2019: Orari GP della Rep. Ceca, Brno, in diretta Sky

Giovedì 1 agosto

17.00: Diretta Conferenza Stampa MotoGP

18.00: Paddock Live Show

Venerdì 2 agosto

08.10: Paddock Live

09.00: Diretta Moto3 FP1

09.55: Diretta MotoGP FP1

10.55: Diretta Moto2 FP1

13.05: Paddock Live

13.15: Diretta Moto3 FP2

14.10: Diretta MotoGP FP2

15.10: Diretta Moto2 FP2

18.30: Paddock Live Show

Sabato 3 agosto

08.10: Paddock Live

09.00: Diretta Moto3 FP3

09.55: Diretta MotoGP FP3

10.55: Diretta Moto2 FP3

12.15: Paddock Live

12.35: Diretta Moto3 Qualifiche

13.30: Diretta MotoGP FP4

14.10: Diretta MotoGP Qualifiche

15.05: Diretta Moto2 Qualifiche

17.30: Conferenza Stampa Post-Qualifiche

18.00: Paddock Live Show

Domenica 4 agosto

07.45: Paddock Live

08.40: Diretta Moto3 Warm Up

09.10: Diretta Moto2 Warm Up

09.40: Diretta MotoGP Warm Up

10.30: Paddock Live

11.00: Diretta Moto3 Gara

12.20: Diretta Moto2 Gara

13.15: Paddock Live Gara

13.30: Grid Pre-Gara MotoGP

14.00: Diretta MotoGP Gara

15.00: Zona Rossa

15.45: Paddock Live Ultimo Giro

19.00: Race Anatomy

MotoGP, Brno 2019: gli orari della differita su TV8

Sabato 3 agosto

14.00: Studio MotoGP

15.35: Differita Qualifiche Moto3 MotoGP e Moto2

16.45: Studio MotoGP

Domenica 4 agosto

13.15: Studio MotoGP

14.00: Differita Gara Moto3

15.00: Studio MotoGP

15.30: Differita Gara Moto2

16.30: Studio MotoGP

17.00: Differita Gara MotoGP