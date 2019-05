Osram illumina coi LED ma pensa anche alla guida autonoma

Ad Autopromotec anche una Jeep Renegade bianco arancio personalizzata con giochi di luci, tecnologia e interni impattanti. Grazie alla tecnologia LED l'illuminazione notturna raggiunge livelli impensabili e anche le auto usate possono aggiornarsi come la bestseller Volkswagen Golf

A Bologna in occasione dell’Autopromotec Osram ha confermato di vederci molto bene lanciaando lo slogan “Driving ahead”. “Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare un’offerta che soddisfi le esigenze del mercato”, afferma Roberto Barbieri, CEO di OSRAM in Italia. “Anche quest’anno puntiamo in alto nell’illuminazione dei veicoli, con diverse novità e aggiornamenti”. News che non si fermano alla illuminazione automobilistica interessando ricerche sull’agricoltura intensiva e la guida autonoma!

Tra i prodotti più interessanti, si distinguono le lampade LED retrofit per abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia, una nuova linea di fari da lavoro e abbaglianti addizionali LED, fari retrofit completi con tecnologia full LED per la VW Golf VII, indicatori di direzione dinamici per specchietti retrovisori che oltre ad assicurare maggior sicurezza perchè si vede da ben più distante che la vettura ha messo la “freccia” assicurano un look decisamente piacevole e moderno alla vettura, svecchiandola di diversi anni con un semplice ritocco estetico ad elevato potenziale tecnologico.

Lampade LED retrofit: luminosità eccezionale e design compatto

OSRAM punta sempre più in alto con le innovative lampade LEDriving® sia per l’interno che per l’esterno dell’auto, offrendo una gamma completa sia come proiezione che come segnalazione. Per quanto riguarda le lampade da proiezione è disponibile sia la gamma di anabbaglianti e abbaglianti che quella dedicata ai fendinebbia che si abbinano alla gamma completa di lampade per segnalazione (SL).

Per completare la gamma sono disponibili le nuovissime LEDriving® FL, le lampade LED per fendinebbia che assicurano la massima visibilità. L’ultima generazione delle lampade LED fendinebbia permette l’upgrade ancora più conveniente delle lampade fendinebbia originali alogene. Le lampade LEDriving offrono numerosi vantaggi fra cui : dimensioni compatte, massima compatibilità con la lampada originale, semplice installazione plug & play, temperatura di colore di 6.000 K per un look più moderno Cool White e una visibilità migliorata.

Nuovi LEDriving: i primi proiettori retrofit completi con tecnologia LED

I nuovi fari completi OSRAM LEDriving per la VW Golf VII sostituiscono i fari alogeni e allo xeno grazie alla tecnologia LED all’avanguardia e alla luminosità superiore rispetto ai fari originali. Anabbaglianti, abbaglianti, luci di marcia diurna, luci di posizione e indicatori di direzione sono contenuti in un unico faro LED retrofit. I proiettori colpiscono per il look particolarmente attraente e per la lunga durata della sorgente luminosa; inoltre, si installano senza apportare modifiche al veicolo. OSRAM presenterà anche un faro LED e xeno per la Ford Focus. I fari LEDriving per la VW Golf VII si sono aggiudicati gli Automechanika Innovation Awards 2018 nella categoria Electronics & Systems e dopo aaverli visti in azione dobbiamo proprio dire che il premio è stato meritato!

Nuovi LEDriving® DMI Indicatori di direzione dinamici per specchietti retrovisori

I nuovi indicatori di direzione dinamici DMI (Dynamic Mirror Indicator) consentono di avere la funzione dinamica dell’indicatore di direzione sullo specchietto retrovisore. Offrono una luminosità superiore del +200% rispetto alla normativa ECE R6 e una miglior percezione della svolta per il traffico contrario. Hanno un elevato contrasto sia di giorno che di notte grazie a potenti LED gialli ed un eccellente omogeneità della distribuzione della luce. Sono omologati ECE/SAE/CCC e vengono offerti nelle varianti Black e White per Audi A3 8V e A4 B9, BMW serie 1, 2, 3, 4 e X1, Seat Leon 5F, VW Golf VII, Sportsvan, Touran, Arteon e Passat B8.

Per far comprendere al meglio come OSRAM cambi davvero il look notturno della vettura incrementando la sicurezza ma anche lo stesso design, la società ha esposto una Jeep Renegade davvero speciale dalla livrea bianco – arancio sia dentro che fuori, in cui metà proiettori erano originali e l’altra potenziata OSRAM con una differenza impressionante anche all’interno di uno stand illuminato a mezzogiorno.