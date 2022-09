Pagani Utopia: la Huayra ha un’erede con motore V12 da 864 cavalli

La famosa supercar fino a oggi conosciuta con il nome in codice "Progetto C10" si chiama Pagani Utopia ed è costruita in soli 99 esemplari (già tutti venduti) dal costo unitario di 2,5 milioni di Euro

Dopo la Zonda e la Huayra, il marchio Pagani ha concretizzato le soluzioni tecniche e ingegneristiche del cosiddetto “Progetto C10” realizzando la sua ultima opera d’arte a quattro ruote: si chiama Pagani Utopia e, in un mondo ormai proiettato verso l’elettrico, è una supercar “vecchio stile” dalle forme aerodinamiche con motore completamente endotermico, nello specifico un V12 di derivazione AMG con cambio manuale capace di erogare la bellezza di 864 cavalli e 1.100 Nm di coppia massima.

La nuova Pagani Utopia, però, racconta sicuramente di più rispetto ai freddi (quanto importanti) numeri della sua scheda tecnica: se date un’occhiata alle foto presenti in gallery, vi renderete conto che questa hypercar fonda il suo stile estetico sulla tradizione del marchio di Horacio Pagani, riproponendo diversi stilemi già visti sulle precedenti Huarya e Zonda. Le linee sono inequivocabilmente sportive e modellate dall’aerodinamica, che prevede elementi attivi sia all’anteriore che al posteriore.

La costruzione, poi, è all’insegna della leggerezza per ridurre il più possibile il peso a vuoto: il telaio è un monoscocca in carbo-titanio e Carbo-Triax con telaietti in lega di acciaio al cromo-molibdeno, la carrozzeria è interamente in fibra di carbonio e le sospensioni a doppio braccio oscillante indipendente con molle elicoidali e ammortizzatori a controllo elettronico sono in lega di alluminio aerospaziale, mentre l’impianto di scarico (con gli iconici quattro terminali) è rivestito in ceramica per meglio assorbire le alte temperature.

Con questi presupposti la Pagani Utopia fa segnare solo 1.280 kg sulla bilancia, il che rende più semplice il lavoro del motore che, su questo modello, è di derivazione Mercedes-AMG. Si tratta di un V12 a doppio turbo-compressore da 6.0 Litri con trazione posteriore in grado di erogare la bellezza di 864 cavalli e 1.100 Nm di coppia, gestiti da una trasmissione automatica con differenziale elettromeccanico oppure, a richiesta, da un cambio manuale Xtrac disposto trasversalmente a sette rapporti.

Tirando le somme, la nuova Pagani Utopia rappresenta una delle pochissime icone dell’automotive moderno che vuole resistere al progresso, regalando al guidatore tutte le emozioni di una supercar davvero senza compromessi. Prezzi e disponibilità? La Casa di San Cesario sul Panaro ha confermato una produzione in tiratura limitata a soli 99 esemplari per esaltare ancora di più l’esclusività del modello, dal costo unitario di circa 2,5 milioni di Euro. Se ne volete uno, però, siete arrivati tardi perchè sono già stati tutti venduti…