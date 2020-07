Panther Progettouno è pronta per la produzione

La Panther Progettouno si basa sulla Lamborghini Huracan ed è spinta da un motore V10 aspirato da 5,2 litri collegato a una trasmissione a doppia frizione a sette velocità e a controllo elettronico Haldex AWD. Il motore è capace di raggiungere una velocità massima di 325 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi

Appena 21 esemplari esistenti, una cifra da capogiro e prestazioni da autentiche supercar: stiamo parlando della Panther Progettouno che, dopo la passerella di presentazione dell’anno scorso, è pronta a entrare in produzione.

Panther Progettouno: le caratteristiche

La Panther Progettouno di Ares Design è pronta per fare il suo debutto. Dopo essere stata presentata un anno fa, la vettura è pronta ad andare in produzione. La vettura che arriverà sul mercato è il perfetto connubio tra lo stile retrò della linea (e lo stile classico che contraddistingue anche gli interni dove però trovano posto la strumentazione digitale e dettagli in carbonio e alluminio) e soluzioni avanzate per quanto riguarda gli aspetti tecnici. La Panther Progettouno si basa sulla Lamborghini Huracan ed è spinta da un motore V10 aspirato da 5,2 litri collegato a una trasmissione a doppia frizione a sette velocità e a controllo elettronico Haldex AWD. Il motore è capace di raggiungere una velocità massima di 325 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi. Il peso complessivo della vettura è di 1.423Kg a secco.

La produzione della supercar Panther Progettouno è già iniziata e nei prossimi mesi si potrà acquistare, ma occhio al prezzo. Per averne una serviranno 615.000 euro.