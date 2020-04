Paolo Magri: “EICMA è confermata nelle consuete date di novembre”

Il dirigente dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo replica alla scelta di BMW e KTM di non partecipare alla kermesse in programma a novembre: "decisione legittima che rispettiamo, ma pensiamo sia ancora prematura"

L’emergenza corovanirus sta segnano in maniera importante il mondo delle quattro e delle due ruote, con tanti, troppi, saloni costretti a rivedere le proprie strategie, vale a dire posticipando o addirittura cancellando gl eventi in programma. EICMA, non sarà tra questi: nonostante le rinunce di gran come BMW e KTM, la kermesse milanese si terrà o almeno questa è la volontà degli organizzatori.

EICMA 2020 perde due pezzi da novanta: BMW e KTM

La notizia della rinuncia da parte di BMW e KTM alla partecipazione alla prossima edizione di EICMA ha fatto molto discutere. C’è chi ha ventilato l’ipotesi che anche l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo in programma a novembre, come altri in programma tra marzo e giugno, fosse destinato alla cancellazione, ma da vertici arriva una decisa smentita.

A dirlo è direttamente Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) e consigliere di EICMA SpA: “Quella di BMW e KTM è una decisione legittima che rispettiamo, ma pensiamo sia ancora prematura. Questo è sicuramente un momento molto complesso e dinamico che richiede coesione e grande attenzione nei confronti dei desiderata dell’industria delle due ruote e della sua filiera. Per questo ci stiamo già confrontando con tutti i maggiori costruttori nazionali ed internazionali per cercare di valutare tutte soluzioni possibili, anche in considerazione della costante evoluzione della crisi sanitaria, per lo svolgimento della nostra manifestazione. Ad oggi, EICMA è confermata, sia per quest’anno che per i prossimi, nelle consuete date di novembre“.