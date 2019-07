Parco Valentino lascia Torino per la Lombardia

Annuncio a sorpresa: la 6° edizione del Salone dell'Auto all'aperto Parco Valentino si svolgerà in Lombardia dal 17 al 21 giugno 2020 lasciando a sorpresa proprio Torino dopo 5 anni scatenando le ire del Sindaco Chiara Appendino che aveva dato con il Comune grande supporto

Da Parco Valentino a Torino, il Salone di Andrea Levy potrebbe traslocare ai Parchi di Monza (con Villa Reale e Autodromo annesso), magari coinvolgendo anche il Castello Sforzesco di Milano con il supporto determinante di ACI che controlla il Circuito di Monza. La notizia è comunque clamorosa, con il Salone dell’Auto che in vista della 6ª edizione cambia sede e si sposta a Milano e dintorni. L’evento si svolgerà in Lombardia dal 17 al 21 giugno 2020, come annunciato ufficialmente dal presidente Andrea Levy.

Ecco la sua nota: “Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con l’Aci: sarà un grande evento internazionale, all’aperto e con una spettacolare inaugurazione dinamica a Milano il 10 giugno 2020. Ringraziamo la città di Torino per aver collaborato in questi 5 anni alla creazione di un evento di grande successo, capace di accendere sulla città i riflettori internazionali”.

Nel 2019 Parco Valentino ha fatto registrare 700.000 visitatori e oltre 2000 vetture speciali che hanno sfilato nel centro città: un vero Motor Show internazionale che vuole arrivare ad avere l’importanza di Ginevra, Parigi e Francoforte.

Furiosa – sono parole sue – la sindaca di Torino, Chiara Appennino, che si riserva qualche giorno per le valutazioni politiche del caso.