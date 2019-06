Parco Valentino Motor Show 2019: novità, date, orari, costi

L'edizione 2019 del Salone dell'Auto di Torino al Parco Valentino è aperta fino al 23 giugno con orario continuato dalle 10 alle 24. Il biglietto d’ingresso elettronico è gratuito e si scarica dal sito del Parco del Valentino

Ha preso il via ieri e resterà aperta fino a domenica 23 giugno, la quinta edizione del Parco Valentino Motor Show, evento pronto a dare continuità ai grand risultati ottenuti l’anno scorso con oltre 700.000 visitatori durante i 5 giorni di manifestazione, 1000 supercar protagoniste dei 30 eventi dinamici in programma, 45 brand espositori tra costruttori e designer.

Quinto Valentino Motor Show: Torino accogli una vera festa delle auto

Tanti gli espositori presenti alla quinta edizione del Salone dell’Autoal Parco Valentino per esporre supercar, veicoli elettrici e auto storiche di collezionisti. I marchi sono Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Chevrolet, Citroën, Dacia, Dallara, DR, Fiat, Fioravanti, Ford, GFG Style, Giannini, Honda, Hyundai, Italdesign, Jaguar, Jannarelly, Jeep, KIA, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Militem, Mitsubishi, Mole Automobiles, Nissan, Opel, Pagani, Peugeot, Automobili Pininfarina, Porsche, Quadro Vehicles, Renault, SsangYong, SEAT, Skoda, Smart, SPICE-X, Studiotorino, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, XEV e Yamaha.

Tra le novità più attese ci sono la nuova Renault Clio, il Ford Ranger Raptorma anche la Skoda Superb iV plug-in, la Suzuki Jimny GAN e la Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid. In fatti di prototipi, sottolineiamo la presenza dell’Alfa Romeo Tonale e della Fiat 120, che di fatto giocano in casa. Uno spazio rilevante lo avrà anche il comparto delle auto elettriche e ibride. Sarà possibili toccare con mano ed effettuare test drive di tutti i principali modelli attualmente sul mercato (dalla Audi e-tron alla Jaguar I-Pace passando per Renault ZOE, Smart EQ fortwo e Toyota Mirai), ma ci sarà anche l’occasione per ammirare il prototipo a idrogeno IDRAkronos e la XAM.

Quinto Parco Valentino Motor Show: date, orari e costi

L’edizione 2019 del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino è aperta fino al 23 giugno con orario continuato dalle 10 alle 24. Sono quattro gli ingressi principali: Ingresso Ascari in Corso Massimo d’Azeglio angolo Corso Marconi; Ingresso Nuvolari, Arco di Trionfo, Corso Vittorio Emanuele II angolo Viale Virgilio; Ingresso Farina Viale Stefano Turrn e Ingresso Villoresi, Corso Massimo d’Azeglio angolo Corso Raffaello. Il biglietto d’ingresso elettronico è gratuito (si scarica dal sito del Parco del Valentino) e permette di assistere agli eventi che si terranno nel cortile del Castello del Valentino, di accedere alle convenzioni strette con negozi e musei torinesi e di poter viaggiare durante i giorni della manifestazione con Trenitalia, da e per Torino, a tariffe scontate.