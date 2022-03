Paris Motor Show 2022 confermato dal 17 al 23 ottobre

L'organizzazione del Motor Show di Parigi ha presentato il nuovo poster dell'edizione 2022, confermata per la settimana del 17-23 ottobre

Dopo due anni di pandemia, il mondo dell’auto sta tornando ad organizzare alcune delle kermesse più importanti a livello internazionale: una tra queste è il Paris Motor Show, che nel 2018 ha celebrato il suo 120° anniversario e che quest’anno è pronto a tornare sotto i riflettori con un’edizione 2022 davvero inedita ed esclusiva! Mancano 200 giorni prima dell’apertura della giornata alla stampa, prevista per il 17 ottobre e prologo di una settimana piena di novità che terminerà il successivo 23 ottobre presso la capitale francese.

Un’attesa quanto mai spasmodica per tutti gli appassionati, visto e considerato che il Paris Motor Show 2022 sarà per quest’anno anche l’unica kermesse automotive organizzata in Europa: vedremo tutte le ultime novità in fatto di mobilità del futuro, dalle vetture elettrificate a quelle ibride e ad idrogeno, senza dimenticare gli ultimi sviluppi riguardanti la connettività e la realizzazione di veicoli sempre più intelligenti e “smart”.

Il Paris Motor Show farà parte della già annunciata Paris Automotive Week in collaborazione con l’Equip’Auto trade show, che promuoverà l’intero evento sotto il segno dell’ottimismo e di una nuova visione per il mondo dell’automobile all’insegna della tecnologia, dell’ecologia, del design e delle performance sempre più ricercate. Maggiori dettagli saranno disponibili a questo indirizzo.