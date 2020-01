Parla il CEO di Volkswagen: “rischiamo di fare la fine di Nokia”

Il Ceo di Volkswagen, Herbert Diess, senza ammezzi termini sulla questione mobilità elettrica: "Se continuiamo con questo ritmo, sarà molto dura". La casa tedesca punta a vendere 22 milioni di auto entro fine 2028, ma la ID.3 è ben lontana dall'essere pronta

Ora o mai più. Sembra essere questo il senso delle dichiarazioni rilasciate da Herbert Diess, Ceo di Volkswagen, in merito al futuro della mobilità elettrica.

Volkswagen uguale elettrico

Herbert Diess, Ceo di Volkswagen, è stato raggiunto dai colleghi della Reuters e pungolato su una questione molto cara alla casa tedesca, quella della mobilità elettrica, è stato molto chiaro: “Se continuiamo con questo ritmo, sarà molto dura“. Ma non è tutto: sempre secondo Reuters, Diess avrebbe detto chiaramente che se VW non spingerà in maniera importante con il piano di elettrificazione rischia di fare la fine di Nokia, passata dall’essere un colosso della telefonia cellulare a comparsa con l’avvento degli smartphone.

Volkswagen, insieme a Toyota, è il più grande costruttore al mondo di automobili con motore termico, ma Diess sa bene che per mantenere la leadership mondiale anche in futuro serve innovare e puntare su quello che il meriti chiede. tradotto: si deve attuare una trasformazione radicale del prodotto auto per sopravvivere alla transizione dal termico all’elettrico.

Volkswagen è in prima fila in questa battaglia e l’obiettivo dichiarato (22 milioni di auto vendute entro fine 2028) ne è un’ulteriore certificazione. Secondo una recente analisi di Wood Mackenzie, se VW riuscisse a centrare l’obbiettivo, raggiungerebbe addirittura il 53% del mercato globale degli EV nel 2028, consumando il 57% delle batterie prodotte in tutto il mondo.

La stessa Wood Mackenzie, per questo, ritiene più credibile che Volkswagen riesca a produrre al massimo 14 milioni di veicoli elettrici entro il 2018, raggiungendo una quota di mercato del 27%, che la porterà a produrre o comprare il 30% delle batterie disponibili a livello globale.

Quando arriva la nuova ID.3?

Ma da dove nascono le preoccupazioni di Diess? Essenzialmente nel ritardo della realizzazione della ID.3, la prima vettura Volkswagen pensata per un mercato di massa è ben lontana dall’essere in via di definizione, soprattutto per quanto riguarda il software.