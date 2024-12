Penske Automotive Italy nella Top 20 per fatturato in Emilia Romagna

Alberti Elena è una dei nostri People e PAG ITALY uno dei 102 Top Dealers Italia Anagrafica selezionati da Infomotori. Ci fa molto piacere quindi riprendere un suo recente post in cui racconta le sue emozioni e ricordi di 12 anni davvero incredibili e frutto di fatica, impegno, determinazione, merito ed un gruppo sempre più motivato e numeroso che con Andrea Mantellini ha portato ai vertici del settore e della stessa economia dell’Emilia Romagna.

In 12 anni sfiorato il miliardo di fatturato

“Se qualcuno mi avesse detto, quando ero un giovane stagista a Detroit nel 1999, che entro il 2024 avremmo costruito un’attività fiorente nel mio paese, con quasi 1 miliardo di dollari di fatturato, 23 sedi e 800 dipendenti, avrei trovato difficile crederci.

Oggi, vedere PAG Italia classificata come l’azienda #19 per fatturato nella nostra regione mi riempie di immenso orgoglio.”

Cosi inizia il racconto di Eleba Alberti – Managing Director e CFO di PAG Italy (Penske Automotive Italy) per poi proseguire:

Lo stage a 22 anni negli USA

“Quando avevo 22 anni e sono partito per gli Stati Uniti, ho sempre avuto il senso di responsabilità di restituire qualcosa al mio paese.

L’Italia mi ha dato un’ottima istruzione gratuita, eppure me ne sono andato perché vedevo gli Stati Uniti come un luogo dove il merito e il duro lavoro erano più riconosciuti e premiati.

Ho avuto la fortuna di approdare in una grande azienda che mi ha comprato: lo sforzo è sempre uguale ai risultati.

Ora, dopo 12 anni di sforzi incessanti nel mercato italiano con un team eccezionale, sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto.

La nostra ambizione non è quella di essere i più grandi, ma di essere i migliori, per i nostri clienti, i nostri dipendenti, i nostri azionisti e i nostri partner OEM.

Ci sforziamo di costruire il team migliore, un’azienda in cui prospera la meritocrazia, uno dei luoghi più gratificanti ma stimolanti in cui entrare e il più difficile da lasciare.

Il segreto del successo…



Gran parte del nostro successo è stato unire la meritocrazia americana con la creatività italiana e la capacità di navigare attraverso la complessità.

Questa combinazione è stata fondamentale per la nostra crescita e dimostra come questo approccio possa elevare la posizione dell’Italia nel contesto economico globale.

Ecco molte altre pietre miliari che ci attendono e che contribuiranno al successo globale di Penske e all’eccellenza del business italiano. “

Elena Alberti con Andrea Mantellini ai vertici di PAG Italy come Managing Director

A Top Dealers Italia fa sempre leggere ed ammirare la passione e la determinazione di chi valorizza la filiera automotive.

Ed in particolare la distribuzione che offre preziosi consigli e tutela gli stessi automobilisti che non a caso non rinunciano alla loro figura nonostante gli sforzi di alcune Case a ridurli a semplici impiegati o agenti al loro servizio…

La storia sta dimostrando che sono loro il vero motore del sistema e stanno sempre più diventando non solo Top Dealers ma anche ottimi distributori ed imprenditori a tutto tondo come testimoniano ogni giorno con piacere e continueremo a farlo.