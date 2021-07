Per l’estate 2021 è boom di vacanze on the road

Il sito Yescapa disegna un quadro molto chiaro delle vacanze estive di quest'anno: si ricerca la propria meta soprattutto online e l'Italia resta la destinazione preferita degli stranieri

Il lungo lockdown che abbiamo dovuto osservare nei mesi passati, non ha fatto che aumentare la nostra voglia di viaggiare. Certo, farlo oggi richiede l’obbligo di osservare le regole e le restrizioni di ciascuno stato, ma il desiderio di libertà è forte e una vacanza in camper potrebbe essere un buon modo per soddisfarla.

Torna la mania per il camper nell’estate 2021

I dati diffusi dal Yescapa, la piattaforma online specializzata nello sharing di camper, van e furgoni camperizzati tra privati, disegna perfettamente quali sono le tendenze dell’estate 2021. Il portale ha contatto 5.000 utenti e il 35% degli intervistati ha dichiarato di progettare le proprie vacanze facendo ricerche su internet, il 18% seguendo i consigli degli amici, il 12% utilizzando guide cartacee, il 9% affidandosi ai consigli dei travel blogger e il 7% utilizzando gruppi facebook e riviste specializzate.

L’Italia rimane una meta ambita dai gli stranieri e addirittura il 14% delle richieste di servici arrivate al portale arriva dalla Francia, seguita a stretto giro dalla Spagna (14%), ma anche i viaggiatori portoghesi dimostrano di amare il nostro paese. Gli italiani hanno lavorato d’anticipo e il 40% aveva deciso già a maggio cosa avrebbe fatto tra l’ultima settimana di luglio e la terza di agosto, il periodo temporale con più prenotazioni. Insomma, dopo tanti mesi di chiusure forzate, la voglia di relax e di svago sono più forti che mai.