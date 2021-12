Per Zanardi un Natale a casa con la famiglia

A dare l'annuncio la moglie Daniela: "Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici"

Sarà un Natale un po’ più sereno quello che si vivrà in casa Zanardi. Come riferito da Daniela, moglie di Alex, il pilota ha fatto ritorno nella sua abitazione e da lì proseguirà le terapie per il recupero dopo il terribile incidente avuto il 19 giugno 2020 mentre era in handbike.

Zanardi torna a casa

La strada che attende Alex Zanardi è ancora lunga e in salita, ma il pilota ha mostrato a più riprese di che pasta è fatta. La moglie Daniela, attraverso il sito di Bmw Italia di cui Alex è ancora Brand Ambassador, ha dato un importante aggiornamento: “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto“.

“Riceviamo ancora molti messaggi. In particolar modo, in occasione del cinquantacinquesimo compleanno di Alex a ottobre, è stato travolgente ricevere così tanti messaggi di auguri, anche tramite i social media. Siamo davvero grati di vedere quante persone in tutto il mondo pensino ad Alex – ha aggiunto -. Tutto questo calore dimostra quanto la guarigione di Alex tocchi le persone. La nostra unica priorità è accompagnare Alex nel suo cammino con tutta la nostra energia. Non è ancora possibile prevedere come il suo recupero si svilupperà ulteriormente. È ancora un percorso lungo e impegnativo che Alex affronta con spirito molto combattivo. Ricevere così tanto supporto in questo percorso, non solo dai medici e dai terapeuti che lavorano costantemente con lui, è di grande aiuto per lui e per noi“.

Alex Zanardi è stato vittima di un incidente stradale il 19 giugno 2020 mentre con la sua handbike seguiva la staffetta di Obiettivo Tricolore, a Pienza, uno degli eventi legati al progetto Obiettivo3, creato per promuovere il ciclismo paralimpico. In una curva è avvenuto drammatico impatto con un camion. La sua battaglia prosegue e siamo certi che nel calore delle mura di casa, con l’affetto dei suoi familiari, possa trovare ancora più forza.