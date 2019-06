Nuova Peugeot 2008: è tutta rinnovata, dallo stile ai motori

Peugeot 2008 è uno dei Crossover di segmento B più amati dal pubblico. La nuova versione debutta anche in versione elettrica, ma in gamma ci sono anche motori benzina PureTech con cambio automatico o manuale

Peugeot 2008 si rinnova e si presenta al pubblico nella nuova generazione, sempre più tecnologica e in grado di sorprendere. 2008 MY2020 si posiziona esattamente nel cuore del segmento dei SUV compatti e si propone come soluzione ottimale per tutti gli amanti degli sport utility dall’aspetto sportivo e leggermente grintoso. Il SUV della Casa del Leone si distingue grazie a un design innovativo che dona una personalità ben definita all’auto francese.

Design di nuova Peugeot 2008

Le linee equilibrate e le proporzioni generali sono quelle tipiche di un vero SUV, grazie ad un parabrezza che sovrasta un cofano orizzontale con calandra molto verticale ed una carrozzeria molto tonica e con fiancate molto scolpite. Ben posizionata sulle quattro grandi ruote, nuova Peugeot 2008 è solida e trasmette qualità da ogni prospettiva. Il frontale è valorizzato da una calandra possente e molto verticale (con scacchiera in tinta carrozzeria sulla versione elettrica), un cofano scolpito da diverse nervature e le luci diurne a LED, nuova firma luminosa della Casa, si staccano dai proiettori, per poi occupare quasi tutta l’altezza dello scudo paraurti anteriore. Le fiancate squadrate e ben scolpite attirano immediatamente lo sguardo grazie alla forma triangolare di alcune nervature.

Lo stile della Peugeot 2008 2019 è dunque molto deciso, grazie a ruote imponenti che riempiono ottimamente i passaruota. Ragguardevole l’altezza da terra e accattivanti i cerchi in lega da 18″ che adottano un inserto che permette di risparmiare ben 4 kg. Il posteriore è caratterizzato da una fascia nero brillante che raccorda i gruppi ottici posteriori, mentre un doppio terminale di scarico cromato (uno per lato) fa la comparsa sulle motorizzazioni benzina PureTech 130 e 155 e Diesel BlueHDi 130 EAT8. Il padiglione nero Black Diamond rende bicolore la carrozzeria. Le tinte della carrozzeria, oltre ai colori tradizionali, annoverano i nuovi Rosso Elixir, Blu Vertigo e Orange Fusion.

Interni ed equipaggiamenti

Internamente è bandita lamonotonia, con inserti color Arancione (sul livello Active) o Blu (sul livello Allure). Le versioni GT Line propongono un ambiente più scuro, ravvivato però da elementi color Verde Adamite. Le versioni GT di 2008 ed e-2008, al vertice della gamma, abbinano Alcantara, pelle ed un tessuto a maglia tecnica. I pannelli delle porte e gli inserti della plancia presentano un rivestimento simile alla fibra di carbonio, mentre il selettore del cambio EAT8 è completamente elettronico (Shift & Park by wire) e permette un utilizzo intuitivo e appagante.

Inediti gli equipaggiamenti e gli aiuti alla guida (ADAS) sono ripresi dai segmenti superiori e si collocano al massimo livello del know-how oggi disponibile. Il livello tecnologico oggi raggiunto è incredibile ed annovera:

– Il Drive Assist apre la strada alla guida parzialmente autonoma (livello 2) ed abbina:

• Lane Positioning Assist, il mantenimento automatico del veicolo in carreggiata che permette di scegliere e di mantenere in automatico la posizione dell’auto all’interno della corsia.

• L’Adaptive Cruise Control (con funzione Stop & Go abbinata al cambio automatico EAT8) permette di regolare la velocità di Nuovo SUV 2008 in funzione dei veicoli che lo precedono.

– Il Park Assist agisce direttamente sullo sterzo per entrare e uscire dai parcheggi e necessita solo di 60 cm aggiuntivi rispetto alla lunghezza del veicolo.

– L’Active Safety Brake, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione, rileva i pedoni e i ciclisti, di giorno e di notte, da 5 fino a 140 km/h.

– L’Active Lane Departure Warning, l’avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata con azione diretta sullo sterzo, riporta il veicolo all’interno della propria corsia in caso di distrazione del conducente.

– Il Driver Attention Alert è in grado di avvisare il guidatore in caso di distrazione alla guida, consigliandogli di fermarsi, se necessario.

– L’High Beam Assist, la commutazione automatica degli abbaglianti / anabbaglianti, permette di concentrarsi maggiormente sulla strada.

– L’Extended Traffic Sign Recognition, è il riconoscimento avanzato dei cartelli stradali (STOP, senso vietato) e lo Speed Limit Detection permette la lettura dei cartelli stradali con suggerimento del limite di velocità.

– L’Active Blind Corner Assist è il sistema di monitoraggio attivo dell’angolo cieco.

Peugeot 2008 elettrica

Peugeot 2008 è il primo SUV del Leone disponibile anche in versione 100% elettrica. Con il propulsore totalmente elettrico, il guidatore può contare su un grande dinamismo in totale silenzio e senza vibrazioni. Il tutto accompagnato dal piacere e dalla libertà di circolare in città anche nelle zone a traffico limitato. Il motore, grazie ad una potenza di 100 kW (136 CV) ed una coppia di 260 Nm immediatamente disponibili, offre un grande piacere di guida in tutte le situazioni, senza alcuna rinuncia rispetto alle motorizzazioni termiche. La batteria di grande capacità (50 kWh) assicura un’autonomia fino a 310 km secondo il nuovo protocollo di omologazione WLTP ed è garantita 8 anni o 160 000 km per il 70% della sua capacità di carica.

Molto utile la visualizzazione dei flussi energetici sullo schermo centrale e sul quadro strumenti del PEUGEOT i-Cockpit® 3D, perché permette di capire velocemente ed in modo intuitivo la modalità di funzionamento della catena di trazione. I tempi di ricarica dipendono dalle fonti elettriche disponibili:

– Da 5 ore e 15min a 8 ore per una ricarica completa da una WallBox (versione trifase 11 kW o monofase 7,4 kW) con relativo cavo di carica da 22 KW (disponibile come accessorio);

– 30 minuti per ricaricare la batteria all’80% da un terminale di ricarica pubblica da 100 kW perché il sistema di raffreddamento a liquido di cui è dotato il pacco batterie permette l’utilizzo di caricatori con questa potenza.

Motorizzazioni Peugeot 2008 MY2020

Le motorizzazioni termiche rispettano la più recente normativa Euro 6 e dispongono dei più recenti progressi tecnologici del marchio PEUGEOT nel settore; sono tutte dotate del sistema Stop & Start e di filtro antiparticolato. Le motorizzazioni benzina PureTech si basano sul motore 3 cilindri di 1.2 litri di cilindrata, disponibile in tre diversi livelli di potenza:

– PureTech 100 S&S con cambio manuale 6 rapporti

– PureTech 130 S&S con cambio manuale 6 rapporti o cambio automatico EAT8 a 8 rapporti

– PureTech 155 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti (esclusiva dell’allestimento GT).