Peugeot 2008 2021: tre allestimenti e altrettanti pack

Peugeot 2008 sarà disponibile in tre allestimenti con altrettanti pack, al posto dei precedenti cinque integrabili da singoli opzionali. In questo modo la produzione e la distribuzione dei veicoli sarà più rapida e la scelta del cliente più semplice

Dopo 308, 3008 e 5008 anche per la Peugeot 2008 è arrivato il momento di subire qualche ritocchino in vista del 2021. O forse sarebbe meglio parlare di aggiornamento, visto che essenzialmente verrà adottata una nuova strategia, puntando su tre diversi allestimenti per facilitare il processo di scelta dei clienti

Peugeot 2008: nuova formula 3+3

Peugeot 2008 è da poco sul mercato, ma per lei è arrivato il momento di un cambio di direzione dal punto di vista commerciale. La Casa del Leone, infatti, ha voluto rivedere le strategie, puntando su tre diversi allestimenti con altrettanti pack, al posto dei precedenti cinque integrabili da singoli opzionali. In questo modo, Peugeot pensa di poter dare ai possibili clienti una soluzione più smart per prendere la propria decisione finale, senza perdersi in un mare magnum di soluzioni. I tre allestimenti di 2008 sono Active, Allure o GT, ciascuno dei quali è integrabile con un pack che contiene gli optional che la clientela italiana ha dimostrato di apprezzare maggiormente in questi primi mesi di commercializzazione. La scelta di puntare su questa formula 3+3 dovrebbe agevolare anche il processo di produzione e quindi di consegna dei veicoli.

Peugeot 2008: gli allestimenti

Peugeot 2008 è disponibile, quindi in tre allestimenti. La versione base è definita Active e prevede climatizzatore manuale, retrovisori elettrici riscaldabili, volante multifunzione rivestito di pelle, sensori di parcheggio posteriori, gruppi ottici a Led, cerchi da 16″, display da 7″ completo di radio dab e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. La versione intermedia, denominata Allure, include climatizzatore monozona, selettore Drive Mode, freno a mano elettrico, sistema keyless, cerchi di lega da 17″, telecamera posteriore, strumentazione digitale i-Cockpit 3D con schermo da 10″ e Head-up Display. La terza versione, GT, aggiunge interni in Alcantara nero, cerchi in lega da 18″ e display centrale da 10 per la gestione dell’infotainment.

Peugeot 2008: quanto costa

La nuova gamma Peugeot 2008 è ordinabile presso i concessionari della rete con prezzi che partono dai 21.850 euro dell’allestimento Active PureTech turbo benzina da 100 CV fino ai 31.850 euro della GT Puretech 155 EAT8 GT.