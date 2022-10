Peugeot 3008 e 5008: le versioni mild-hybrid in arrivo nel 2023

Il piano di elettrificazione del marchio Peugeot prevede il lancio dell'ibrido "leggero" sui SUV 3008 e 5008 entro la prima metà del prossimo anno

Al fianco dell’ibrido plug-in, il futuro delle Peugeot 3008 e 5008 vede sempre più concreto l’affiancamento di una soluzione più “leggera” che, secondo i piani industriali del marchio francese, dovrebbe debuttare entro la prima metà del 2023. Si tratta di una motorizzazione mild-hybrid di ultima generazione che, secondo le prime indiscrezioni, adotterà l’ultima evoluzione dello storico PureTech da 1.2 Litri di cilindrata, spinto fino alla potenza di 136 cavalli in abbinamento a un piccolo motore elettrico supplementare e a una batteria da 48 Volt.

Sarà tutto nuovo anche il cambio (ovviamente automatico a otto rapporti), per una powertrain in grado di garantire un buono spunto in termini di coppia ai bassi regimi di rotazione e una riduzione dei consumi in ordine di marcia pari ad almeno il 15% in meno rispetto alla generazione attuale. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane…