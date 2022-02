Peugeot 3008 Hybrid: a listino la versione Active Pack da 44.980 Euro

Il nuovo allestimento di base per la Peugeot 3008 "alla spina" si chiama Active Pack e può essere scelto per entrambe le versioni Hybrid 225 e Hybrid4 300

Nell’attesa di vedere come cambierà la fisionomia della sua carrozzeria sposando le tendenze delle forme Coupé, il listino della Peugeot 3008 Hybrid si aggiorna per il 2022 con l’introduzione di un nuovo allestimento di base che, fortunatamente, non rinuncia a una dotazione di serie completa sotto ogni punto di vista. Il SUV francese ora può essere portato a casa nella versione Active Pack, disponibile sia per la motorizzazione Hybrid 225 che per la top di gamma Hybrid4 300.

Entrambe possono vantare i cerchi in lega Detroit da 18”, lo specchietto retrovisore interno “frameless” senza cornici ma con uno specifico Led blu per segnalare l’attivazione della modalità di guida elettrica, i rivestimenti interni in Tep/Tessuto Colyn con il sedile del guidatore provvisto di regolazione lombare e il navigatore 3D Connected Navigation (in grado di mostrare la situazione del traffico in tempo reale) con Peugeot Connect Assistance & SOS, che fa partire la chiamata di emergenza con geolocalizzazione automatica della vettura.

Un piccolo ripasso delle motorizzazioni: la Peugeot 3008 è proposta in due versioni ibride plug-in, la Hybrid 225 con motore di base 1.6 PureTech da 180 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica supplementare sull’asse anteriore da 110 CV, al cambio automatico EAT8 e alla batteria da 13,2 kWh per 56 km di autonomia in full-electric, e la più potente Hybrid4 300 che aggiunge un secondo motore elettrico sull’asse posteriore e, di conseguenza, anche la trazione integrale.

Per quanto riguarda il listino prezzi, il nuovo allestimento Active Pack è proposto da 44.980 Euro nella versione Hybrid 225, una cifra che sale a 51.880 Euro se invece si prende in considerazione la più potente Hybrid4 da 300 cavalli complessivi.