Peugeot 3008 MY2021: il restyling porta l’ibrido plug-in alla spina

L'Auto dell'Anno 2017 si aggiorna in vista del 2021, introducendo la tecnologia ibrida plug-in e tante modifiche a design e infotainment: ecco la nuova Peugeot 3008!

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

Arrivata nel 2016 con la seconda generazione, la Peugeot 3008 si è rivelata essere una delle vetture del marchio francese più apprezzate e vendute in Europa: oltre 800mila i modelli introdotti su strada ad oggi, che hanno portato questo SUV ad ottenere il premio di Car of the Year nel 2017, importante segnale della sua qualità e delle sue caratteristiche particolarmente azzeccate in ogni condizione di guida. A quattro anni dal suo lancio sul mercato, la 3008 è ora pronta per il suo primo restyling, che porterà a un MY2021 in arrivo nelle concessionarie a gennaio del prossimo anno. Le sue novità? Un design rinnovato, tanta tecnologia a bordo (a livello di infotainment e di ADAS) e le eccellenti motorizzazioni ibride plug-in, inserite in una gamma con tre allestimenti: Active, Allure e GT.

PEUGEOT 3008 2021: NUOVO FRONTALE E LUCI A LED

La prima impressione di fronte alla nuova Peugeot 3008 MY2021 è quella di una vettura dalle proporzioni più omogenee e slanciate: il frontale dell’allestimento base è stato completamente ridisegnato e presenta una calandra a scacchiera che ingloba i fari anteriori (anch’essi rivisti, con tecnologia a LED e luci diurne), i quali sormontano diverse alette aerodinamiche e le nuove prese d’aria, con profilo a contrasto con la vernice della carrozzeria.

I modelli GT e GT Pack, invece, si distingueranno per una griglia anteriore ancora differente, oltre ai gruppi ottici Full LED con illuminazione laterale delle curve e “Modalità Nebbia”: quest’ultima prende di fatto il posto dei precedenti fendinebbia, integrando la loro funzione che accende gli anabbaglianti con un’intensità ridotta quando vengono richiamati i fari fendinebbia posteriori.

Design rinnovato anche al retrotreno, dove trovano spazio i fari full LED con luci di retromarcia e copertura fumè, uniti da un fascione in nero lucido che si estende lungo tutto il portellone. Particolarmente ricca la scelta che si può effettuare in fatto di cerchi, disponibili nelle misure da 17, 18 e 19 pollici su gomme con misure, rispettivamente, di 215/65, 225/55 e 205/55; la versione GT, inoltre, potrà disporre dei cerchi da 19” in alluminio diamantato denominati “San Francisco”. Sette le colorazioni per la carrozzeria, che inseriscono le due nuove tinte Blu Celebes e Blu Vertigo, alle quali si potrà associare l’opzione “Black Pack” sugli allestimenti GT e GT Pack, che inserisce una colorazione scura per la calandra, i profili anteriori e laterali, le barre e le finiture sul tetto e dello spoiler, le cornici dei finestrini, i profili sottoporta e i cerchi “Washington” da 19”.

PEUGEOT 3008 2021: TANTA TECNOLOGIA NELL’ABITACOLO

La Peugeot 3008 MY2021 si dimostra tutta nuova anche una volta saliti a bordo, dove spicca un i-Cockpit evoluto con Head Up Display completamente digitale da 12,3” e touch screen centrale da 10” a sbalzo sulla plancia, provvisto dei famosi “toggles switches” che permettono di accedere alle funzioni principali del sistema infotainment della vettura. Quest’ultimo è compatibile con il MirrorScreen e con le tecnologie ambientali Apple CarPlay e Android Auto e presenta la ricarica per gli smartphone, tramite presa USB oppure, in via opzionale, con la stazione wireless.

Non manca, ovviamente, il selettore della modalità di guida: sulle versioni con motore termico queste sono la Normal, la Sport e la Eco, mentre sulle varianti ibride plug-in, alla loro “prima assoluta” su questa vettura, si chiameranno 100% Elettrica, Ibrida, Sport e 4WD (ques’ultima riservata alla versione Hybrid4 con trazione integrale). Sempre per questi allestimenti, il touch screen centrale sarà configurato appositamente per tenere sotto controllo le funzioni elettriche dell’auto.

Particolarmente raffinate le finiture e i rivestimenti, opzionali in pelle nappa rossa o in Mistral Black Tep/Alcantara su GT e GT Pack, in pelle Nappa Mistral con cuciture a contrasto oppure in mi-Tep e tessuto su Allure e Allure Pack. A questi si affiancheranno diversi dettagli in legno di tiglio scuro, lo specchietto retrovisore privo di cornice e gli alzacristalli con inserti cromati per GT e GT Pack.

PEUGEOT 3008 2021: SEMPRE PIÙ SICURA

Grande attenzione anche in fatto di sistemi ADAS alla guida: la nuova Peugeot 3008 MY2021 potrà contare sul sistema Night Vision, che rileva gli ostacoli di notte o in condizioni di visibilità ridotta con una portata fino a 250 metri tramite l’utilizzo di una telecamera a infrarossi, ma anche sull’Adaptive Cruise Control con Stop&Go, che consente di spegnere il motore per poi riavviarlo se la fermata è inferiore ai 3 secondi. Completano il pacchetto il Lane Positioning Assist, che permette di scegliere la posizione dell’auto all’interno delle corsie, e la frenata d’emergenza, che rileva veicoli, pedoni e ciclisti ed è attiva da 5 a 140 km/h.

PEUGEOT 3008 2021: L’IBRIDO PLUG-IN DIVENTA REALTÀ

La novità più importante della Peugeot 3008 MY2021, tuttavia, si trova sotto il cofano: il SUV del Leone, infatti, riceve per il 2021 due inedite motorizzazioni ibride plug-in, chiamate rispettivamente Hybrid4 300 e-Eat8 e Hybrid 225 e-Eat8, entrambe dotate di cambio automatico a otto rapporti. La prima può contare su un motore PureTech da 200 cavalli abbinato a due unità elettriche, installate su ciascun asse e capaci rispettivamente di 110 e 112 cavalli, assieme alla trazione integrale che può funzionare anche in modalità completamente elettrica.

La seconda, invece, è a due sole ruote motrici ed è allestita con un motore PureTech da 180 cavalli abbinato a una sola unità elettrica da 110 cavalli collegata al cambio automatico. Entrambe sono provviste di una batteria agli ioni di litio con una capacità di 13,2 kWh e due caricabatterie a bordo, monofase da 3,7 kW e, in via opzionale, da 7,4 kW. I tempi di ricarica? Poco meno di due ore tramite una Wall Box da 7,4 kW con il relativo caricatore, oppure 7 ore se si effettua il collegamento a una presa standard da 8A.

Entrambe le versioni ibride faranno accedere i clienti a una serie di servizi esclusivi, chiamati Easy-Charge e Easy-Move: il primo consiste in un’offerta realizzata in collaborazione con Enel per effettuare la ricarica presso le colonnine presenti sul territorio nazionale, mentre il secondo fornisce il Mobility Pass per il noleggio a tariffa agevolata di un veicolo endotermico sempre marchiato Peugeot.

La 3008 MY2021, in ogni caso, sarà lanciata sul mercato a gennaio del prossimo anno anche nelle tradizionali varianti a benzina e diesel: la motorizzazione più piccola sarà quella contraddistinta dal PureTech 130 S&S a tre cilindri da 1.2 Litri con cambio manuale a sei rapporti oppure automatico EAT8 a otto marce, seguita dalla più prestazionale a quattro cilindri da 1.6 Litri e 160 cavalli. Per quanto riguarda le unità a gasolio, troverà spazio il solo BlueHDi 130 S&S da 1.5 Litri, con cambio manuale o automatico.