Peugeot 4008: il nuovo SUV Coupé francese debutta a giugno?

Secondo le ultime indiscrezioni, il rivale della Renault Arkana dovrebbe essere presentato a breve: la sua gamma motori sarà ereditata dalla Peugeot 308

L’arrivo sul mercato della nuova Renault Arkana ha sicuramente mosso le acque in casa Peugeot: la Casa del Leone vuole infatti mantenere la propria leadership di vendite in Francia e questo le ha dato la motivazione per cominciare a realizzare un nuovo SUV dalle forme Coupé, che gli “addetti ai lavori” chiamano progetto P54 ma che dovrebbe debuttare con il nome di 4008. Quando? Le ultime indiscrezioni arrivate dai territori transalpini danno buona come data quella del prossimo mese di giugno, con commercializzazione prevista a partire dal 2023.

Rispetto alla 3008, la nuova Peugeot 4008 avrà dimensioni più abbondanti nell’ordine dei 4,60 metri totali di lunghezza del corpo vettura, costruito sulla stessa piattaforma della 308 con cui condividerà anche gran parte delle motorizzazioni. Sicuramente confermate quelle ibride di tipo plug-in con potenze di 180 e 225 cavalli, insieme alle quali dovrebbero arrivare anche quelle endotermiche a benzina (1.2 PureTech da 130 CV) e a gasolio (1.5 BlueHDi sempre da 130 CV).

Per quanto riguarda il design, invece, le ultime immagini trapelate (che potete osservare scorrendo quelle presenti in gallery) anticipano una carrozzeria massiccia e muscolosa dall’anteriore affilato, dove spiccano i gruppi ottici a LED con “artiglio” e la protezione nera del paraurti – poi replicata anche sui passaruota, sulle minigonne e a livello del diffusore posteriore. La linea del lunotto, ovviamente, sarà inclinata e terminerà al posteriore con un piccolo spoiler, mentre nell’abitacolo è prevista l’adozione della tecnologia già vista sulla 308 – in primis il quadro strumenti i-Cockpit e l’infotainment centrale con schermo da 10 pollici.