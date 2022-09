Peugeot 408: la First Edition da 50 esemplari è disponibile! (solo online)

Prima del debutto ufficiale al Salone di Parigi, il marchio francese ha deciso di mettere a disposizione 50 unità della Nuova Peugeot 408 per il mercato italiano

Dopo la presentazione ufficiale di luglio, potremo ammirare dal vivo la Nuova Peugeot 408 solamente al prossimo Salone di Parigi, in programma durante la settimana del 17-23 ottobre. Per i più impazienti, tuttavia, esiste un’alternativa: se non vedete l’ora di mettere le mani sull’inedito crossover coupé della Casa francese, sappiate che potete prenotare un esemplare dell’edizione limitata First Edition sull’ecommerce ufficiale, dove viene proposta al prezzo lancio di 40.900 Euro con motorizzazione Plug-in Hybrid da 225 cavalli.

Sul mercato italiano la Nuova Peugeot 408 First Edition arriverà in sole 50 unità con una dotazione di serie particolarmente ricca e completa: la tinta esterna in Blu Obsession sarà abbinata ai cerchi in lega da 20” Monolithe, ai gruppi ottici anteriori Full LED Matrix e al portellone posteriore elettrico con tecnologia Hands Free. Nell’abitacolo, inoltre, saranno presenti i sedili con certificazione AGR riscaldati e regolabili elettricamente, il volante riscaldabile, il quadro strumenti i-Cockpit, l’infotainment da 10”, la suite ADAS Drive Assist Plus e il caricabatterie di bordo da 7,4 kW.

Coloro che riusciranno ad acquistare uno degli esemplari della Nuova Peugeot 408 First Edition riceveranno anche l’Electric Pack, che propone sostanzialmente due soluzioni per la ricarica “alla spina” messe a disposizione da Free2Move E-Solutions. Da una parte quella privata con EasyWallbox e cavo di ricarica Mode 3, dall’altra l’abbonamento comprendente 1 anno di accesso alle colonnine pubbliche.