Peugeot 408: la nuova berlina francese che strizza l’occhio ai crossover

La Casa del Leone ha presentato la Peugeot 408, berlina rialzata in stile "fastback" che arriverà nei primi mesi del 2023 con motorizzazioni ibride plug-in ed elettriche

Un po’ berlina, un po’ crossover… con uno stile da fastback decisamente unico nel suo segmento: come anticipato, la Casa del Leone ha finalmente presentato la tanto attesa Peugeot 408 che, come potete notare anche voi scorrendo le immagini presenti in gallery, propone delle linee muscolose senza rinunciare alla sportività con tanto di tettuccio che si raccorda al posteriore proprio come sui modelli coupé. Quando sarà disponibile? A partire dai primi mesi del 2023 con motori benzina, ibridi plug-in e (in futuro) completamente elettrici.

PEUGEOT 408: FASTBACK DI SEGMENTO C DAI TRATTI “FELINI”

Il lavoro svolto dal reparto stilistico di Peugeot è stato notevole perchè è riuscito a combinare i tratti estetici già visti su 208 e 308 con una carrozzeria da Fastback coupé in versione rialzata, che fa rientrare la 408 non nel segmento delle berline ma, a conti fatti, in quello dei crossover. Lunga 4,69 metri, larga 1,86, alta 1,48 e con un passo di 2,79 metri, si basa sulla più recente piattaforma EMP2 Evo che ha definito una carrozzeria scolpita e piena di nervature, presenti sia nella parte anteriore che sulle fiancate.

Davanti si possono notare la calandra con feritoie a densità differenziata, i gruppi ottici Matrix LED e la firma luminosa ad “artiglio” che divide le prese d’aria laterali, mentre lateralmente catturano l’attenzione non solo i grandi cerchi aerodinamici con diametro fino a 20” (accolti all’interno dei tipici passaruota maggiorati di derivazione SUV) ma anche la particolare forma spiovente del tettuccio, che termina in un retrotreno dove la parte dominante è l’enorme diffusore con protezioni specifiche per il sottoscocca.

PEUGEOT 408: ABITACOLO HIGH-TECH SU MISURA PER IL GUIDATORE

Entrando nell’abitacolo, la cura per i dettagli è assoluta sulla Nuova Peugeot 408 che porta sotto i riflettori una plancia ultra-tecnologica dove spiccano l’iCockpit e il sistema infotainment con schermo touch da 10”, compatibile in wireless con Apple CarPlay e Android Auto nonchè provvisto di navigatore TomTom con aggiornamenti in tempo reale over-the-air. Proprio il sistema multimediale è personalizzabile secondo i gusti del conducente che può impostare le proprio impostazioni preferite per quanto riguarda, tra gli altri, il climatizzatore e l’impianto audio (a richiesta Hi-Fi Focal da 690W con 10 altoparlanti).

Molto rifinita anche l’impostazione della plancia per quanto riguarda il comfort, un aspetto per il quale sono presenti di serie i sedili anteriori con certificazione AGR a regolazione elettrica e con funzione massaggio e una gamma rivestimenti che comprende, a scelta, l’Alcantara, la pelle Nappa imbottita, il tessuto melange e quello a maglia di tipo tecnico. L’intero pacchetto non trascura ovviamente lo spazio per i passeggeri e per il vano bagagli, che offre di base 536 Litri ma può arrivare fino a 1.611 se si abbattono i sedili posteriori (471-1.545 nel caso delle motorizzazioni ibride plug-in).

Uno sguardo alla suite ADAS? La Nuova Peugeot 408 non delude e mette in campo una squadra formata da sei telecamere e nove radar, gestiti in sinergia da un totale di 30 aiuti elettronici per la guida assistita di Livello 2. Alcuni di quelli disponibili di serie sono il cruise control adattivo con frenata automatica di emergenza e rilevamento di pedoni e ciclisti, il mantenimento della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio degli angoli ciechi e la visione notturna con sistema a infrarossi.

PEUGEOT 408: DUE IBRIDE PLUG-IN PER L’ITALIA

Per un lancio previsto entro i primi mesi del 2023, la Nuova Peugeot 408 sarà proposta nel nostro Paese in tre motorizzazioni, delle quali due ibride plug-in e una tradizionale a benzina, tutte abbinate al cambio automatico a otto rapporti EAT8. Quest’ultima potrà contare sul tre cilindri PureTech da 1.2 Litri e 130 cavalli con Start&Stop, mentre le prime due (chiamate rispettivamente HYBRID 180 e HYBRID 225) si fregeranno di una powertrain formata da un propulsore PureTech da 110 e 150 CV e da un’unità elettrica supplementare da altri 110 cavalli.

Per entrambe la trazione sarà anteriore mentre il pacco batterie avrà una capacità di 12,4 kWh, ricaricabile attraverso il caricatore da 3,7 kW oppure con quello opzionale da 7,4 kW per un’autonomia in modalità completamente elettrica di circa 60 km. Cinque le modalità di guida selezionabili: Electric, Hybrid, Eco, Normal e Sport. Il futuro della Nuova Peugeot 408, inoltre, prevede l’uscita di un ulteriore modello 100% elettrico che arricchirà una gamma per la quale, al momento, non si conosce ancora il listino prezzi ufficiale.