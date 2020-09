Peugeot 5008: il SUV sette posti è ancora più tecnologico

Il nuovo Peugeot 5008 arriverà sul mercato con un design rivisto e più moderno. L'auto dispone delle più recenti tecnologie e adotta il Peugeot i-Cockpit con un nuovo touch screen a centro plancia da 10 pollici HD. 5008 sarà ordinabile in Italia a partire dal prossimo autunno e commercializzato dal mese di gennaio 2021

Peugeot conferma il proprio spirito innovativo andando a rivedere un modello di grande successo commerciale come 5008, ora presentato con un design decisamente più moderno, tanta tecnologia a disposizione di guidatore e occupanti e prestazioni notevoli.

Peugeot 5008: le caratteristiche

Nuovo Peugeot 5008 si caratterizza per nuovo design pensato per unire raffinatezza e tecnologia eleganza e dinamismo. L’ampia calandra a scacchiera senza cornice simboleggia lo stile sempre più moderno, pur mantenendo un design fluido. Per enfatizzare la sportività, già dal primo livello di allestimento nel nuovo paraurti sono state inserite prese d’aria laterali nere lucide ed un profilo anteriore sotto la griglia paraurti verniciato. Sui modelli GT e quelli dotati anche di GT Pack è presente una griglia specifica con un motivo modulare per enfatizzare l’aggiornamento stilistico delle versioni al vertice della gamma. i fari anteriori sono stati ridisegnati per essere più riconoscibili e per sottolineare ancor più l’evoluzione dello stile e la tecnologia LED sin dal primo livello di allestimento della gamma (disponibile anche la funzione DRL e EVS sui modelli GT e GT Pack).

Degna di nota la nuova funzione Modalità Nebbia che ha sostituito i fendinebbia, è integrata nei proiettori Full LED e accende gli anabbaglianti con intensità ridotta quando vengono attivati i fendinebbia posteriori. Diverse le soluzioni utili per esaltare la versatilità dell’abitacolo. Nella seconda fila sono presenti tre sedili indipendenti, identici, tutti dotati di ganci ISOFIX, tutti regolabili in lunghezza, inclinazione e reclinabili Nella terza fila sono invece presenti due sedili indipendenti, reclinabili ed estraibili. Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere completamente in avanti lo schienale del sedile anteriore del passeggero per permettere di caricare oggetti lunghi fino a 3,20 m.

Nel nuovo 5008 il Peugeot i-Cockpit si è evoluto per essere ancora più moderno. L‘Head-Up Digital Display da 12,3 pollici, completamente personalizzabile e configurabile, dispone di un pannello digitale con tecnologia “Normally Black” per una resa di alta qualità e per una migliore leggibilità e contrasto. Il nuovo touch screen centrale arriva oggi ad una dimensione di 10 pollici. Lo schermo è ad alta definizione ed è dotato di una serie di sette eleganti tasti da pianoforte – i toggles switches – che consentono l’accesso diretto alle principali funzioni di comfort: audio, climatizzazione, navigazione 3D connessa e con comando vocale, impostazioni del veicolo, telefono, applicazioni mobili e luci di emergenza. Sulla consolle centrale, tutte le versioni dotate di cambio automatico hanno ora di serie il selettore della modalità di guida che consente al guidatore di scegliere tra modalità di guida Normal, Sport ed Eco.

La vettura è completissima anche per quanto riguarda i sistemi di aiuti alla guida (ADAS) tra cui spiccano Night Vision, Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, Lane positioning assist, Frenata automatica di emergenza di ultima generazione, Riconoscimento esteso dei segnali stradali, Adaptive Cruise Control, Visiopark 1 con telecamera posteriore a 180°, Visiopark 2 con telecamere anteriori e posteriori a 360°, Park Assist, Active Lane Departure Warning che corregge la traiettoria del veicolo agendo sullo sterzo qualora tenda a superare le linee laterali per distrazione del conducente, Driver Attention Alert, High Beam Assist per commutazione automatica anabbaglianti / abbaglianti, Extended traffic signs recognition, Active Blind Corner Assist, Advanced Grip Control, Hill Assist Descent Control (HADC) che consente di gestire perfettamente e in completa sicurezza il veicolo in discesa su tratti dalla forte pendenza e dallo scarso grip del fondo stradale. Per quanto riguarda le motorizzazioni, nuovo Peugeot #5008 è disponibile con propulsori benzina a 3 cilindri da 1,2 litri PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, PureTech 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti; motore a 4 cilindri da 1,6 litri PureTech 180 con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti; diesel con motore a 4 cilindri da 1,5 litri BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, BlueHDi 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti e motore a 4 cilindri da 2 litri BlueHDi 180 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti

Peugeot 5008: quando sarà disponibile

La vettura è disponibile nelle nuove colorazioni: Blu Celebes e Metallic Copper, oltre alle esistenti Bianco Perla, Grigio Artense, Grigio Platinium, Nero Perla, Rosso Ultimate. Per i Clienti ancor più esigenti in fatto di stile, è disponibile a richiesta sugli allestimenti di vertice GT e GT pack una nuova opzione “Black Pack”. La vettura sarà ordinabile in Italia a partire dal prossimo autunno e commercializzato dal mese di gennaio 2021.