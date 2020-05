Peugeot 508 Hybrid e 508 SW Hybrid: prestazioni a zero emissioni

Peugeot 508 Hybrid ha un'autonomia di 54 km in modalità 100% elettrica, mentre la 508 SW Hybrid arriva a 52 km. Entrambe le vetture abbinano il motore benzina PureTech turbo da 180 CV ad un motore elettrico da 110 CV per una potenza massima complessiva di 225 CV

Grazie ai modelli 508 Hybrid e 508 SW Hybrid, Peugeot compie un ulteriore passo in avanti verso il processo di elettrificazione della propria gamma prodotto, fornendo contemporaneamente alla propria clientela vetture che uniscono all’aspetto green tanta potenza e stile.

Peugeot 508 Hybrid e 508 SW Hybrid: le caratteristiche

Peugeot 508 Hybrid e 508 SW Hybrid si attestano su valori eccellenti per quanto riguarda la voce consumi: nel ciclo WLTP29g di C02/km (1,3L/100km) per la 508 Hybrid e un’autonomia di 54 km in modalità 100% elettrica; 30g di C02/km (1,3L/100km) e un’autonomia di 52 km in modalità 100% elettrica per la 508 SW Hybrid. Le 508 Hybrid e 508 SW Hybrid abbinano il motore benzina PureTech turbo da 180 CV (132kW) ad un motore elettrico da 110 CV (80kW) per una potenza massima complessiva di 225 CV (165kW). La ricarica si effettua in meno di un’ora e 45 minuti collegandola a una Wallbox (caricatore da 7,4 kW 32A, disponibile in opzione).

Le due vetture offrono anche tanto spazio a bordo grazie ai volumi del bagagliaio che sono identici a quelli delle versioni termiche, 487 litri per la 508 e 530 litri per la 508 SW. Le vetture (tutte dotate di trazione anteriore) sono disponili in tre livelli di allestimento: Allure, allestimento super-equipaggiato; GT Line e GT. Le diverse modalità di guida (complessivamente quattro) sono state pensare per offrire piacere d guida, ma anche silenziosità, soprattuto della modalità in 100% elettrico.